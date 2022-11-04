«تسويق السياحة» تطلق حملة «اتبع الشمس» لجذب البريطانيين لزيارة الأقصر

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية، اليوم الجمعة، مشاركتها ضمن الوفد المصري المشارك في بورصة لندن، التي تنطلق مطلع 7 نوفمبر الجاري، بهدف زيادة معدلات الحركة الوافد إلى المقصد السياحي، واستغلال مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون.

700 وحدة إقامة فندقية بالأقصر

أضافت اللجنة فى بيان صحفى اليوم، أنها ستطلق حملة «اتبع الشمس» خلال فعاليات معرض لندن السياحي، التي تستهدف جذب السياح البريطانيين بصفة خاصة والأوربيين بصفة عامة، لقضاء أجزاء من فصل الشتاء الجاري في الأقصر وأسوان،بسبب الشتاء القارص بأوربا هذا العام في ظل نقص إمدادات الطاقة.

وأوضحت أنه تم تجهيز ما يقرب من 700 وحدة إقامة مجهزة بشكل فندقي تصلح للإقامة العائلية للسياح الأوربيين، الذين سيقضون إجازات تتراوح ما بين إسبوعين وحتى شهرين بالأقصر.

وأكدت اللجنة، أن اختيار ناشونال جيوغرافيك لمصر بين أفضل 25 مقصدا سياحيا خلال عام 2023، في إشارة لافتتاح المتحف الكبير وزيارة طريق الكباش، يعطي مؤشرا كبيرا على إمكانية زيادة حصة مصر من حركة السياحة الثقافية العالمية.

الرحلات السياحية المشتركة

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن بورصة لندن للسياحة تعد البورصة الأهم لصناعة السياحة على مستوي العالم بعد بورصة برلين، لافتا إلى أن اللجنة تركز على حدث اكتشاف المقبرة علي يد «هوارد كارتر» عالم الأثار الإنجليزي، كأحد أدوات تحفيز السوق الإنجليزي لرفع معدلات الطلب منه على السياحة الثقافية، خاصة مع زيادة الطلب منه حاليا على السياحة الشاطئية.

تابع «عثمان»، أن لجنة تسويق السياحة الثقافية، تهدف إلى تسويق الرحلات المشتركة التي يتم تنفيذها بين الغردقة والأقصر وشرم الشيخ والأقصر، التي تمزج بين البرامج الثقافية والترفيهية، موضحا أنها تمثل دعاية غير مباشرة لمختف المقاصد المصرية.

وأوضح أن الأقصر حاليا تحمل وجه جديد بعد تطوير البنية الأساسية فيها، مشيرا إلى أنها أصبحت متحف مفتوح بفضل التطوير الذي شهدته ودعم القيادة السياسية لها منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها خلال العام الماضي، وافتتاح طريق الكباش في حفل أسطوري شهده العالم، وكان له بالغ الأثر في زيادة حجوزات الشتاء الجاري، الذي يشهد ارتفاع معدلات الحركة الوافدة.

وأكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن اللجنة سوف تعقد العديد من اللقاءات مع صناع القرار السياحي، والشركات في أوربا بهدف زيادة معدلات الليالي السياحة، مما سيكون له أثر إيجابي على متوسط إنفاق السائح، وزيادة تدفقات العملة علي خزينة الدولة.