أول سوبرانو مصرية تنضم لأوبرا باريس: «نقلة كبيرة في حياتي»

قالت السوبرانو المصرية فرح الديباني، إن انضمامها لأكاديمية أوبرا باريس نقلة كبيرة في حياتها، «فتحت أبوابًا كثيرة لي، وأول مرة أفهم من يقولون إن باريس مدينة الفنون والثقافة والموسيقى، كما أنها مدينة الفرص»، مضيفة أن باريس فيها منافسة قوية جدا، لكن بها مساحات واسعة لعرض المواهب، من خلال دور أوبرا ومسرح وهي مدينة غنية بالفنية

أول مطربة مصرية عربية تنضم لـ أوبرا باريس

وأضافت «الديباني» خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع رامي محمد، «اندمجت مع الثقافة الفرنسية، تربيت في مدرسة ألمانية وكنت قريبة من الثقافة الألمانية، وكان أجدادي يتحدثون اللغة الفرنسية، ولم أكن منخرطة في الثقافة الفرنسية عدا أنني كنت أسمع أغاني فرنسية، وعندما ذهبت إلى فرنسا شعرت بأن الثقافة الفرنسية واللغة والموسيقى الفرنسية قريبة جدا مني، وأصبحت أول مطربة مصرية عربية أنضم إلى أوبرا باريس، وتلك خطوة مهمة جدا ونقلة في المهنة».

صحفي ألماني أطلق عليّ لقب كارمن المصرية

وأوضحت السوبرانو المصرية، إنها حصلت في عام 2019 على جائزة من أوبرا باريس كأحسن مطربة شابة، وقبلها في ألمانيا اختيرت في مجلة عالم الأوبرا كأحسن مغنية شابة لدور كارمن، مضيفة «أحد الصحفيين في المجلة الألمانية أطلق عليّ لقب كارمن المصرية، وقال إن صوتي يشبه داليدا»، مشيرة إلى أن التكريمات دفعتها إلى الأمام، حيث أكدت أنها تسير على الطريق الصحيح.

جائزة المجلس الأعلى للثقافة

وتابعت السوبرانو المصرية فرح الديباني «تم تكريمي في مصر وفي الخارج، وفي عام 2007 حصلت على جائزة المجلس الأعلى للثقافة، ثم جرى تكريمي من جامعات وهيئات، وبعدها حصلت على جائزة أوبرا باريس كأفضل مغنية أوبرا شابة، وحصلت على لقب فارس الفنون والآداب من وزيرة الثقافة الفرنسية».