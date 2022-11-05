الإسماعيلية تواجه جشع التجار.. سيارات متنقلة لبيع الأرز بـ12 جنيهًا للكيلو

دفعت محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، بـ3 سيارات محملة بـ1.5 طن من الأرز بنطاق مراكز المحافظة، بأسعار مخفضة للمواطنين؛ لمواجهة الغلاء وجشع التجار.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم، أن سيارات بيع الأرز، ستتواجد في مراكز «القصاصين والتل الكبير والقنطرة غرب»، في تمام الساعة 12 ظهرًا؛ للتخفيف ورفع العبء عن المواطنين.

أماكن بيع الأرز في الإسماعيلية

وأفاد بيان محافظة الإسماعيلية، أن السيارة الأولى ستتواجد قرب سوق الخضار وسط المدينة بمركز ومدينة القنطرة غرب، فيما تتواجد السيارة الثانية في منطقة الحمادة ميدان الجزيرة بمركز ومدينة التل الكبير، أما سيارة بيع الأرز الثالثة ستكون أمام كوبري القصاصين بالمدينة بمركز ومدينة القصاصين.

أسعار الأرز في الإسماعيلية

وأشار، إلى أن سعر الأرز غير المعبأ يبلغ نحو 12 جنيهًا للكيلوجرام، فيما يصل سعر الأرز المعبأ إلى 15 جنيهًا للكيلو جرام.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الغرفة التجارية تتابع يوميًا توفير جميع السلع الغذائية باستمرار؛ للحد من جشع التجار والتلاعب بالأسعار في مدينة الإسماعيلية.