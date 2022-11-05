القبض على المتهم بطعن شقيق زوجته بسبب خلافات بينهما في السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لتعديه على شقيق زوجته بالضرب، مستخدماً سلاح أبيض «سكين»، محدثاً إصابته.

وتبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات، باستقبال أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح طعني بالصدر.

بالانتقال وسؤاله، اتهم زوج شقيقته، مقيم بدائرة القسم، بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما، نتج عن ذلك إصابته.

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.