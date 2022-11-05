«الداخلية»: ضبط 3 أطنان مخدرات بأكثر من 43 مليون جنيه في الإسماعيلية

رصدت أجهزة الأمن نشاط عنصر إجرامي، تخصص فى نقل وتهريب المواد المخدرة عن طريق استخدام إحدى السيارات «نقل فنطاس محددة »، بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق الإسماعيلية، لترويجها على عملائه بمحافظات الجمهورية.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه بإجراء التحريات أمكن رصد وتحديد العنصر الإجرامي المشار إليه، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق).

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وبحوزته «كمية من مخدر البانجو وزنت 2000 كيلوجرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 250 كيلوجرام، مبلغ مالى، هاتف محمول».

مخدرات بـ 43 مليون جنيه

وقالت وزارة الداخلية، إن المضبوطات قٌدرت قيمتها المالية بنحو (43٫250٫000 مليون جنيه تقريبا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.