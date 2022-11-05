والدة أصغر مبرمجة في الوطن العربي: ابنتي تعلمتها بعمر 3 سنوات

قالت الدكتورة داليا هيكل، والدة أصغر مبرمجة في الوطن العربي، إن ابنتها مريم تعلمت البرمجة بداية من عمر 3 سنوات، حيث أنها عملت على تنمية اهتماماتها تطبيقًا لقاعدة «العلم لازم يكون بناءً على طلب ورغبة حقيقة»، مشيرة إلى أنها نقلت هواياتها كالرسم والتلوين إلى الجانب الرقمي، وكيفية تحويلها لقصة إلكترونية، ونقل عناصر العالم المحيط إلى عالم الواقع الافتراضي.

الرقمنة في الوقت الحالي ليست اختيارية

وتابعت «هيكل»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» مع الإعلامية داليا أشرف عبر فضائية «DMC»، أن الرقمنة في الوقت الحالي ليست اختيارية، موجهة الأمهات بضرورة الحرص على تنمية اللغة وتعليم التحول الرقمي للطفل، لأنهما المستقبل، كما أن الأطفال خير وأهم استثمار في حياتنا، موجهة الشكر للدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج على جهوده وتركيزه على الطاقات المتميزة ودعمها من خلال تسليط الضوء عليها.

وأوضحت أن مشروع الطفلة كان عبارة عن قصة على أحد برامج البرمجيات شرحتها بث مباشر مع أطفال الوطن العربي عن موضوع كيفية استخدام الرقمنة والتحول الرقمي، مشيرة إلى أن ابنتها استعانت بالفراشة كنموذج مهدد للانقراض، وبدأت تحكي قصة عن البشر الذين ينقسمون بين أصداقاء وأعداء للبيئة، وطرق التعامل مع الكائنات الرقيقة والنباتات وذلك في إطار التغير المناخي وتأثيره على البيئة.

سبب اختيار عنصر الفراشة

وأكملت، أن الطفلة مريم اختارت عنصر الفراشة لأن ألوانها مبهجة وذكية وتُسعد الإنسان ولا تشكل أي ضرر عليه، متابعة أن قصة مشروعها بدأت تحكي عن دورة حياة الفراشة مستنكرة إيذاء الإنسان لها وتهديده لحياتها بالإنقراض.