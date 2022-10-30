«المركز المصري الألماني» ينظم دورة للعمل بمجال البرمجة في برلين

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تنظيم دورة تدريبية للعاملين بمجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، تتضمّن شرح خطوات العمل بمجال البرمجة في ألمانيا، وذلك في إطار الخدمات التي يتيحها المركز باستمرار للشباب والفتيات، داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ».

خطوات الهجرة النظامية من أجل العمل في ألمانيا

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منشورا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، جاء فيه: «لكل اللي شغالين في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، بيقدم المركز المصري الألماني جلسة تعريفية عن خطوات الهجرة النظامية من أجل العمل في ألمانيا للعاملين في مجال البرمجة والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات».

وتابع المركز المصري الألماني: «الهدف من الجلسة هو شرح المعلومات الصح عن شروط الهجرة النظامية وسوق العمل في ألمانيا في المجالات دي، زي شروط اللغة ومعادلة الشهادة وتحضير الطلب الوظيفي وكمان شروط التأشيرة والمستندات المطلوبة».

لشباب المحافظات بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية

وأضاف المنشور: «كمان هنقدم لكم معلومات ازاي تشتغل فيهم كـ Freelancer، عشان تقدر دايما تتوسع في مجالك وتطور مهاراتك بشكل مستمر، هنتكلم عن إيه هو العمل الحر وازاي تقدر تحدد إذا كان العمل الحر مناسب ليك ولأ، وإيه هي المواقع والمنصات اللي تقدروا تعرضوا شغلكم عليها كـ Freelancer».

وأكد المركز المصري الألماني، أنّ الجلسة مجانية يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 1 نوفمبر الساعة 5 مساءً في مقر المركز، مبنى 17، شارع 18، المعادي، القاهرة.

يذكر أنّ المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، ينظم دورات تدريبية عدة لشباب المحافظات، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل المناسبة لها، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.