البحر الأحمر تواجه التغيرات المناخية بـ3 محميات.. دورها الحفاظ على البيئة

في الوقت الذي ينشغل العالم فيه بقضية التغيرات المناخية تزامنا مع قمة المناخ COP27 التي تنطلق في شرم الشيخ غدًا، أكد الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، أن الـ3 محميات الطبيعية الموجودة في البحر الأحمر، وهي علبة جنوبا، ووادي الجمال جنوب مرسي علم، والجزر الشمالية شمال البحر الأحمر، تلعب دورًا مهما في الحفاظ على البيئة وتخفيف التغير المناخي بما تحويه من نباتات نادرة وحيوانات برية وطيور حوامة وجزر بحرية وأشجار مختلفة.

دور محميات البحر الأحمر في الحفاظ على البيئة

ويوضح "تامر"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن البحر الأحمر يضم ثلاثة محميات طبيعية هي الأجمل في مصر والعالم حيث الطبيعة الخلابة والموارد الطبيعة التي لا مثيل لها.

محمية جبل علبة

وتأتي محمية جبل علبة الطبيعية على رأس محميات البحر الأحمر، وتقع أعلى سطح الجبال في جنوب مدينة الشلاتين على مساحة 35 ألفًا و600 كيلو متر مربع، وتضم عدد من الحيوانات البرية النادرة و350 نوعًا من النباتات وموارد مائية من آبار وعيون للمياه العذبة في واحات خضراء فوق منحدرات الجبال.

محمية وادي الجمال

لقبت محمية وادي الجمال بمالديف مصر وتضم أشجار المانجروف الشهيرة وعدد من الطيور المهاجرة وشواطئ القلعان ذات الرمال الناعمة والمياه الفيروزية الصافية وحشائش بحرية وكائنات بحرية نادرة.

محمية الجزر الشمالية

وثالث محميات البحر الأحمر هي الجزر الشمالية، التي تمتد من سفاجا إلى الغردقة شمالا، وتضم عدد من الجزر البحرية ومواقع الغوص الفريدة، كما تضم الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة وثروات بحرية كبيرة من شعاب مرجانية.

ويقول "تامر"، إن المحميات الطبيعية تؤدى دورًا مؤثرًا في الحفاظ على البيئة والحد من التغير، وذلك بما تملكه من تنوع بيولوجي وثروات حيوانيه ونبايتة وشعاب مرجانية وكائنات بحرية نادرة، ما يؤدي إلى التوازن البيئي وصيانة البيئة ومنع تدهور الموارد الطبيعية بما يضمن بقاء وحفظ التنوع البيولوجي.