موعد ومواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023.. التفاصيل بالخطة الزمنية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ومواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة شكل الأسئلة وطريقة عقد الامتحانات وتصحيحها وأيام عقدها، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التعليم.

موعد ومواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

ذكرت وزارة التربية والتعليم، في بداية استعراضها موعد ومواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023، أنه سيتم عقد الامتحانات ورقيا بنظام الأوبن بوك بالبابل شيت، في لجان امتحانية، حيث يتضمن أسئلة اختيار من متعدد MCQ والأسئلة المقالية القصيرة بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، مشيرة إلى أن أسئلة الامتحان تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وعن تصحيح امتحانات الثانوية العامة، أشارت الوزارة، إلى أنه سيتم تصحيح الامتحانات إلكترونيا، سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية، من خلال الماسح الضوئي، موضحة إلى أن الأسئلة المقالية سيتم تصحيحها إلكترونيا من خلال معلمين سيتم تدريبهم، بالإضافة إلى توفير نماذج استرشادية للأسئلة المقالية، أثناء التصحيح بحيث يمنح المعلم الطالب الدرجة على جهاز الماسح، وفقا النموذج المتاح له.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

أوضحت وزارة التعليم، أنه سيتم توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة، ودليل تعلم لكل طالب، قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة، لافتة إلى أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2023، سيكون بداية من يوم 10 يونيو المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

الامتحانات الاسترشادية للثانوية العامة

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد امتحانات استرشادية لطلاب الثانوية العامة 2023، بداية من الفصل الدراسي الثاني، في كل المدارس الثانوية، لتدريب الطلاب على شكل وطريقة الأسئلة قبل امتحانات نهاية العام.

وأضاف المصدر، أن الامتحانات الاسترشادية، ستكون نسخة من امتحانات النهائية للثانوية العامة 2023، بحيث يتم تدريب الطلاب على مستوى الفهم ومخرجات التعلم، لافتا إلى أنه سيتم توفيرها للطلاب علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.