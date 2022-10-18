وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيا لن يشوبه أخطاء

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 تحتوي على 15% من الأسئلة المقالية، و85% اختيار من متعدد، مشيرا إلى أن جميع الأسئلة تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين، موضحا أن الوزارة عازمة على الارتقاء بمستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

تصحيح أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيا

وقال وزير التعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 يجري تصحيحها إلكترونيا عبر مراكز التصحيح الإلكتروني، ولن يشوب ذلك أي خطأ لأن التصحيح يجري عبر عدة مراحل تضم عرض الإجابة على اثنين من المعلمين إلكترونيا بهدف التأكد من تطابق التقييم لإجابة الطالب.

إعداد دليل الطالب في كل مادة بالثانوية العامة

وأوضح وزير التعليم، أن مركز تطوير المناهج أعد دليلا للطالب في كل مادة بالثانوية العامة، ويحتوي على الأنشطة والرابط الخاص بالدروس والموضوعات الدراسية، بالإضافة إلى وصف للمقرر، مضيفًا أنه يتوافر لدى الطلاب نموذجان للتدريب على الامتحانات، علاوة على تدريب ما يقرب من 5000 معلم على نظام امتحانات الثانوية العامة الجديدة.