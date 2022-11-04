«التعليم» تكلف المدارس الفنية بتقييم البرامج المبنية على منهجية الجدارات

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا عاجلا للمديريات التعليمية، بشأن أعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات .

وذكرت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية، وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، لطلاب التعليم الفني بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المبنية علي منهجية الجدارات المهنية.

التشديد على تأكيد صدق وموثوقية أدوات التقييم

وفي ضوء التدريبات التي تمت للمرشحين علي أعمال التحقق الداخلي، وبناء علي ترشيحات منسقي برامج التعليم الفني باللجنة النوعية لأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني للمحققين الداخليين لتنفيذ أعمال التحقق الداخلي بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، في ضوء لائحة التقييم والتحقق المعدلة والمعتمدة من الوزير رضا حجازي، فإنه يتم التشديد على تأكيد صدق وموثوقية أدوات التقييم، والتأكد من أن المقيمين يطبقون معايير التقييم بشكل موحد.

وشددت الوزارة، على تأکید قرارات التقييم التي يتخذها المقيمون قبل إعلان النتائج، والتأكد من أن سجلات التقييم والتحقق الداخلي دقيقة وكاملة، ودعم المقيمين من خلال تقديم التغذية الراجعة والتوجيه والمشورة.

كما كلفت مدير عام التعليم الفني في كل مديرية، بتكليف من تم تدريبهم على مهام التحقق الداخلي، للقيام بأعمال التقييم بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات وفقا لكل نوعية للعام الدراسي 2022-2023، ولا يتم قبول أية اعتذارات إلا من خلال مدير المديرية.