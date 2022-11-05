«التعليم»: استمارات لطلاب «تانية ثانوي» لمنع تغيير بياناتهم قبل امتحانات الترم الأول

تعتزم وزارة التربية والتعليم، توزيع استمارات إلكترونية على طلاب الصف الثاني الثانوي العام، يملأها الطلاب وفق بياناتهم الشخصية، لمنع أي تغيير في البيانات قبل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، إنّ استمارات الصف الثاني الثانوي العام، ستكون شبيهة لتلك التي يدونها طلاب الشهادة الإعدادية، بحيث يوضح كل طالب بياناته الشخصية ويوقّع عليها بخط يده، بحيث لا يطالب بعد ذلك بتعديلها، أو الضغط على إدارة المدرسة لتحديثها أو تغييرها وفق ما يشاء.

الاستمارات تهدف لمنع تغيير الشُعبة قبيل الامتحانات

وأشار المصدر إلى أنّ الاستمارات ستكون عبارة عن مراجعة للبيانات الخاصة بكل طالب، من حيث الاسم والشعبة التي يدرس فيها، علمي أم أدبي، ومن حيث اللغة الثانية التي اختارها، حتى لا تتكرر الأخطاء التي حدثت في العام الدراسي الماضي، من تغيير بعض الطلاب الشعبة التي يدرسون فيها، قبيل الامتحانات بفترة بسيطة جدا، ما تسبب في إرباك سيستم الامتحانات الإلكترونية، وهو ما لم تكن وزارة التربية والتعليم على علم مسبق به.

وأوضح المصدر، أنّ امتحانات الصف الثاني الثانوي العام، ستكون إلكترونية على مستوى الإدارات التعليمية، وبالتالي فإنّ الوزارة ترغب في أن تذهب أسئلة كل امتحان لأي طالب، وفق البيانات التي يملأها ويراجعها بنفسه، بحيث لا يقول بعد ذلك، إنّه اختار الشعبة العلمية، وهو في الأساس مسجل على الشعبة الأدبية، أو يقول إنّه اختار اللغة الألمانية كلغة أجنبية ثانية مع أنّه سبق واختار وسجل أنّه يدرس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية.

مراجعة البيانات من خلال الطلاب

ولفت إلى أنّ الوزارة ترغب من مراجعة البيانات من خلال الطلاب أنفسهم ألا يشكو أي طالب بعد ذلك، وتذهب إليه أسئلة الامتحانات وفق المواد التي اختارها وحددها لنفسه، دون أن تكون هناك أي مسؤولية على إدارة المدرسة.