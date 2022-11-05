«الدواء المصرية»: ضبط عدد من مروجي الأدوية غير المرخصة ومجهول المصدر

شنت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية، خلال شهر أكتوبر الماضي، لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء، والتأكد من ضمان إتاحة وتوافر الدواء بالسعر الجبري.

ومرت الحملات على المؤسسات الصيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وتم ضبط عدد من المخالفات، ما بين محاضر غش تجاري، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسؤول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وضبط عدد من الأماكن غير المرخصة.

ترويج منتج دوائي غير مرخص

وتمكن مفتشو إدارة جرائم الإنترنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على مجموعة من الأشخاص لقيامهم بالنصب على المواطنين، من خلال ترويج مُنتج دوائي غير مُرخص بهيئة الدواء المصرية من خلال شقة سكنية ومخزن غير مرخص، اتخذوه مسرحًا سريًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع، دون اتخاذ الاشتراطات الصحية اللازمة.

واستعان المتهمون بأطباء ومتخصصين في إعلانات عبر الفضائيات بدون تصريح وبالمخالفة للقانون، وأوهموا المواطنين بقُدرة المنتج الدوائي المغشوش على علاج الأمراض، وتم ضبط ما يقارب 11637 عبوة أقراص وكریم لمنتجات دوائية مجهولة المصدر وجهاز «لاب توب» يحتوي على العديد من الإعلانات بيانات العملاء والطلبات.

تداول أدوية غير مرخصة عبر 3 منصات إلكترونية

كما رصد مفتشو إدارة مكافحة جرائم الإنترنت قيام 3 منصات إلكترونية بعرض وتداول الأدوية، بما يخالف القانون، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين؛ تم ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية من الأدوية المدرجة على جدول المخدرات، وكذا كمية من الأدوية المهربة، وأخرى مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي مليون و700 ألف جنيه.

وخلال الحملات تم إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكل المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية، والخاصة بالسحب والتحريز ومنشورات الغش التجاري، والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة، والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، مع متابعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات، وضد الجهات الموردة في حالة وجود تلك الفواتير.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر، والمتتابع لسوق الدواء المصري، بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية، وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية؛ لضمان التأكد من مطابقتها للمواصفات.

وأهابت هيئة الدواء المصرية بكل الصيادلة والمواطنين بتقديم أي شكوى فيما يتعلق بمخالفات تداول الأدوية أو المؤسسات الصيدلية عبر سبل التواصل المختلفة، من خلال الخط الساخن «15301»، أو موقع الهيئة الرسمي www.edaegypt.gov.eg.