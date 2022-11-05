أسماء ضحايا حادث البحيرة.. 8 وفيات ومصاب واحد في تصادم 4 سيارات

ارتفعت أعداد ضحايا حادث تصادم 4 سيارات على طريق «الضبعة الإقليمي - القاهرة» في نطاق محافظة البحيرة، إلى 8 وفيات بينهم 5 من أسرة واحدة، وإصابة شخص واحد، وذلك إثر تصادم سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي، ما أدى لاصطدام سيارتين أخرتين بهما.

أسماء ضحايا حادث البحيرة

وبحسب التحريات، جاءت أسماء ضحايا حادث البحيرة كالتالي:

عبد الستار منصور إسماعيل، الزوج، 39 عاما، من مطروح، وأبنائه مريم عبد الستار منصور، 3 سنوات، وأسماء عبد الستار منصور، 5 سنوات، وحمزة عبد الستار منصور، 6 سنوات، وجثة مجهولة الهوية لأنثى، وفايزة عبد العزيز عبد القوي، 31 سنة، الزوجة، وتوفيت خلال نقلها إلى المستشفى، والسيد عنتر السيد، 31 سنة، من رشيد، وسعيد جابر إسماعيل، 51 عاما، من الجيزة، بينما أصيبت نور عبد الستار منصور، 6 سنوات، من مطروح، بكسر بالضلوع، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون.

التحفظ على الجثث

وجرى وضع جثامين ضحايا حادث تصادم طريق الضبعة في ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى جراحات اليوم الواحد في محافظة البحيرة تحت تصرف النيابة العامة، وجار المتابعة مع المستشفى.

تصادم 4 سيارات

كان حادث محافظة البحيرة وقع فجر اليوم إثر تصادم 4 سيارات على طريق الضبعة، وتلقت الأجهزة الأمنية بقيادة مدير أمن البحيرة، اللواء أحمد خلف، إخطارا بوقوع حادث تصادم عدة سيارات ووجود وفيات وإصابات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين والوفيات لمستشفى وادي النطرون لتقديم الإسعافات الأولية.