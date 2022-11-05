الداخلية تعلن ضبط 2176 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، إذ أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، إذ تمكنت من ضبط 2176 قضية متنوعة.

شرطة النقل والمواصلات

نفذت الإدارة، عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 2176 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12080) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

مباحث الضرائب والرسوم

نجحت جهود الإدارة، في ضبط (119) قضية فى عدة مجالات أبرزها: الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

تمكنت الإدارة ، من ضبط (214) قضية متنوعة، وضبط كل المخالفات أبرزها: تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.