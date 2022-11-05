ضبط أسطوانات غاز مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، يرافقها الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، ومسئولي التموين والطب البيطري، حملة تموينية مكبرة بكفر شكر والقرى التابعة، لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار والتسهيل على المواطنين في حياتهم المعيشية ومدى الالتزام بالقوانين وصلاحية السلع الغذائية والمنتجات داخل المحلات والمولات التجارية والهايبرات.

إحباط تهريب أنابيب مدعمة للسوق السوداء

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط سيارة مستودع أنابيب بوتاجاز مدعمة بقرية المنشأة الكبري تقف على جانب الطريق السريع «بنها - المنصورة» وتفرغ بعض حمولتها إلى سيارات وعربات كارو، ما يمثل خطورة داهمة على المواطنين والسيارات المارة بالطريق رغم توصيل الغاز إلى الوحدة المحلية، وتم التحفظ على بعض إسطوانات الخاصة بالمستودع والتجار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخالفات في محلات ومجمعات استهلاكية

كما تم ضبط عددا من المخالفات داخل محلات السلع الغذائية والجزارة والهايبرات والمجمعات الاستهلاكية بدون إجراءات تراخيص واشتراطات صحية وداخلها منتجات منتهية الصلاحية وبدون الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات.

وأكدت الدكتور إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، أن الحملات التموينية تجوب كافة مناطق المحافظة لضبط ومراقبة الأسعار ومواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار للتسهيل على المواطنين وراحتهم تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية، مشيرة أنها لا تسمح لأي تاجر بالتسبب في ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين، مشددة على ضرورة تكثيف الحملات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتلاعبين والمخالفين دون وساطة أو محسوبية.