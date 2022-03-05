حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمراكز القليوبية

تمكنت وحدة المتغيرات المكانية في محافظة القليوبية من رصد عدد من مخالفات البناء في عدد من المدن والقرى بمختلف مراكز المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية، وتم التعامل معها بالهدم، وتحرير المحاضر اللازمة لأصحابها، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.

رصد حالتي بناء مخالف بشرق شبرا

ففي حي شرق شبرا الخيمة، تم رصد حالتي بناء بالمخالفة بدون ترخيص ومخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

إيقاف أعمال مخالفة

وقال اللواء خالد فوزي، رئيس حي شبرا الخيمة، إنه تم إيقاف الأعمال، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحابها.

كما تم رصد حالة بناء مخالف، عبارة عن صب أعمدة الطابق الحادي عشر بناحية «ميت نما»، بحى غرب شبرا الخيمة، وتوجه كل من الدكتور مجدي البكري، والمهندس إيهاب مهدي، نائبي رئيس الحي، إلى مكان المخالفة وتمت الإزالة الفورية، وتحرير محضر إزالة بالواقعة.

ورصدت الاجهزة التنفيذية فى شبين القناطر حالة تشوين مواد بناء وتعدى على الاراضى الزراعية بقرية نوي وتمت ازالة التعدي كلياً بحضور مسؤول المتغيرات المكانية ومسؤول حماية الاراضي بالوحدة الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وقال المحاسب خالد العرفي، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، إنه تم رصد حالة بناء مخالف بعمل شدات خشبية بقرية «القلزم»، وتمت الإزالة الفورية وتحرير المحضر اللازم.

حملات أمنية على تجار المخدرات وحائزي الأسلحة

في سياق آخر، تمكنت مديرية أمن القليوبية من القيام بحملة أمنية مكبرة استهدفت حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وتجار المخدرات، أسفرت الحملات عن ضبط 17 عاطلاً بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وتحررت المحاضر اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي السياق ذاته، داهمت أجهزة الأمن بعض البؤر الإجرامية في قرى مركز طوخ، أسفرت عن ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بحوزة 6 متهمين، وتنفيذ 5136 حكماً قضائياً، وأخطرت النيابة للتحقيق واستكمال الإجراءات.