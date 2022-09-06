محافظ القليوبية يتابع حملات النظافة.. رفع 4900 طن قمامة من غرب شبرا الخيمة

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولته اليوم لمتابعة سير أعمال رفع تراكمات القمامة بحي غرب شبرا الخيمة والمحطة الوسيطة بالقطاوي بحي شرق شبرا الخيمة، استمرار متابعته الميدانية لأعمال رفع التراكمات القمامة حتى الانتهاء منها بالكامل؛ بهدف رفع مستوى النظافه العامة لخلق بيئة نقية وصحية للمواطنين.

رفع 4900 طن خلال أيام الحملة بشبرا

واستهل المحافظ جولته بمتابعة أعمال رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم أسفل الكوبري الدائري أول أم بيومي، امتداد شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، مشدداً على ضرورة متابعة تلك المنطقة لعدم تجمع أي تراكمات بها، إذ وصلت نسبة رفع التراكمات إلى 92٪ بما يعادل 4900 طن، بالإضافة إلى رفع ما يقرب من 1400 طن من المقلب الوسيط (القطاوي) بحي شرق شبرا الخيمة.

وشدد "الهجان" على استمرار العمل حتى الانتهاء من رفع تلك التراكمات بالكامل، ثم رفع أي تجمعات أخرى للقمامة سواء في الشوارع الرئيسية أو الفرعية.

رفع فوري للمخلفات أولًا بأول في حملة شبرا

وأثناء جولته لاحظ المحافظ، تواجد مخلفات بناء وقمامة على طريق ترعة الإسماعيلية أمام مستشفى الناس، وعلى الفور أصدر تعليماته برفع تلك التراكمات في الحال، كما لاحظ سائق سيارة ميكروباص على طريق ترعة الإسماعيلية؛ يغسل السيارة على الأسفلت؛ مما يُلحق الضرر به، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وضبط بائع أحذية وعربة مشروبات في الطريق العام أمام معدية عثمان بحي شرق شبرا الخيمة، وشدد على رفع تلك الإشغالات ومصادرة المضبوطات.

وفي سياق متصل تابع "الهجان"، معدلات تنفيذ أعمال تطوير شارع عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، ويأتي تطوير الشارع ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والفرعية لتسهيل الحركة المرورية وإعادة المظهر الحضاري للمدينة، ويبلغ طول الشارع 3000م، ويشمل التطوير أعمال بنيه تحتيه (كهرباء، مياه، صرف، تليفونات)، بالإضافة إلي إنشاء جزيره وسطى بطول الشارع، وعمل بلدورات على جانبي الطريق، وتركيب أعمدة إنارة، ورصف الشارع بالكامل، ويُشرف على التطوير الهيئة العامة للطرق والكباري إذ تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بالكامل، وجاري تمهيد الشارع للبدء بالرصف واستكمال التطوير.