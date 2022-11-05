مدير «مونوريل العاصمة الإدارية»: مستعدون لتدشين أول محطة تزامنا مع «COP 27»

تستعد وزارة النقل، لتدشين أولى محطات مشروع المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تزامنًا مع انعقاد مؤتمر المناخ «COP 27» الذي سينعقد بمدينة شرم الشيخ صباح غداً الأحد الموافق 6 نوفمبر الحالي، موضحة أنَّ مشروعي المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، ينفذان طبقًا للمواصفات العالمية لتقديم خدمات فاخرة لجميع مرتادي من الركاب، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا، حفاظًا على العاملين والفنيين والمهندسين القائمين على تنفيذ المشروعين.

إتمام تجربة تسيير قطار المونوريل الأسبوعين الماضيين

وأكّدت المهندسة سالي الطحان، مديرة مشروع «مونوريل العاصمة الإدارية» الجديدة، أنَّ المشروع يتم تنفيذه طبقا للمواصفات العالمية، لافتًا إلى أنَّ المونوريل يدخل مصر لأول مرة، مشيرة إلى أنَّ إدارة المشروع جاهزة لتدشين أولى محطات المونوريل تزامناً مع انعقاد مؤتمر المناخ، الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ، صباح غد، موضحة أنَّه جرى تجربة تسيير قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة الأسبوعين الماضيين.

المونوريل يسير بون سائق ويعمل أتوماتيكيا

وقالت «الطحان»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّه تمّ الانتهاء من الاستعدادات النهائية لتدشين أولي محطات مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، تزامناً مع انعقاد مؤتمر المناخ، لافتة إلى أنَّ قطار المونوريل سيسير بدون سائق، ويعمل بشكل اوتوماتيكي، مؤكّدة أنَّ المونوريل من أحدث وسائل المواصلات التي سوف تدخل مصر خلال الفترة المقبلة، إذ أن المونوريل وسيلة مواصلات عصرية وآمنة وسريعة.

المونوريل يوفر استهلاك الوقود ويعتبر صديق للبيئة

وأشارت «الطحان»، إلى أنَّ المونوريل يوفر استهلاك الوقود ويعتبر صديق للبيئة، موضحة أنَّه سيجرى إظهار تسيير المونوريل في مؤتمر المناخ، منوهة إلى أنَّ العمال يعملون على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، وأنَّ هناك تعليمات مشددة بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير مناطق المشروع، حفاظًا على أرواح وسلامة العمال والفنيين والمهندسين.