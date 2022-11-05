ختام فعاليات الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بالأقصر

في ختام فعاليات الاحتفال بمرور مائة عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، والتي شهدتها محافظة الأقصر، نظمت، مساء أمس، وزارة السياحة و الآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكي، أُمسية فنية بساحة معبد الأقصر.

ورحب أحمد عيسى وزي السياحة والآثار بالحضور، ووجه كلمة شكر وتقدير وإعزاز للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق على ما قام به من جهود وإنجازات خلال الفترة السابقة، مشيراً إلى أن تواجدنا اليوم للاحتفال بهذه المناسبة جاء استكمالاً لرؤيته.

وأشار الوزير إلى أن كنوز الملك توت عنخ آمون، والتي استحوذت منذ عام 1922 على خيال العالم، أثرّت على عقول وقلوب الكثيرين في جميع أنحاء العالم، حيث تحكي كل قطعة قصة عن حياة أشخاص عاشوا قبل آلاف السنين.

نقل كنوز توت عنخ آمون إلى المتحف الكبير

ولفت الوزير إلى أنه من المقرر أن يتم نقل كنوز الملك توت عنخ آمون من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير، ليتم عرضها كاملة لأول مرة به بعد افتتاحه، مشيراً إلى أن هذه الكنوز جابت العالم وأبرزت روعة مصر القديمة، ما أعطى لهم لمحة عما يمكنهم رؤيته عند زيارتهم لمصر، فالملك توت عنخ آمون أصبح اسطورة وسفيراً عالمياً لمصر.

وتحدث الوزير عن التقرير الذي نشرته موقع «ناشيونال جيوجرافيك»، والذي اختار مصر ضمن 25 مكانا وتجربة مذهلة لعام 2023، وطلبت من القراء زيارة كنوز الملك توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير وطريق الكباش بالأقصر.

صناعة السياحة ركيزة أساسية لتوفير فرص عمل

واستعرض الوزير في حديثه أهمية قطاع السياحة والآثار في مصر، والذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية بها، لافتاً إلى أن صناعة السياحة بطبيعتها صناعة خدمية وكثيفة العمالة ومتشابكة مع العديد من الصناعات التكميلية الأخرى، وبالتالي تعد السياحة ركيزة أساسية في توفير فرص العمل.

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار بصدد إطلاق استراتيجية وطنية لزيادة حجم أعداد السياحة الوافدة بنسبة 25٪ إلى 30٪ سنوياً، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية جاءت بناء واستكمالاً لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وسترتكز محاورها الرئيسية على الطيران وأهمية رفع القدرة الاستعابية للمطارات، وتحسين التجربة السياحية ، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

فيلم قصير عن الملك توت عنخ آمون

ومن جانبه، أكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن تنظيم الهيئة لهذه الاحتفالية بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون يأتي ضمن الفعاليات المتنوعة التي تحرص الهيئة على تنظيمها، تماشياً مع الاستراتيجية الإعلامية للترويج للمقصد السياحي المصري ولإظهار تميزه وتنوعه وأنه مقصد متجدد نابض بالحياة والنشاط.

وأوضح أنه بهذه المناسبة، قامت الهيئة أيضاً بإطلاق فيلم ترويجي قصير عن الملك توت عنخ آمون يبرز شهرته الكبيرة حول العالم، مشيراً إلى أن هذا الفيلم تم إذاعته خلال فعاليات الاحتفالية.

وشهدت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة قدمها أوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي، والسبانرو دينا اسكندر، وسبرانو لورا ميخائيل، والتينور جوزيف قزمان.

وحضر الاحتفالية الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذ عمرو القاضى الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور ديفيد انديرسون رئيس مركز البحوث الأمريكي، والدكتورة لويز برتيني المدير التنفيذي لمركز البحوث الأمريكي بمصر، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار ومركز البحوث الأمريكي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما حضر مجموعة من سفراء الدول الأجنبية المختلفة بالقاهرة من بينهم المملكة المتحدة وبولندا وإيطاليا والمكسيك وكرواتيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وتشيلي وسنغافورة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والمستشار الثقافي الكندي، وعدد من رؤساء المعاهد الأثرية الأجنبية في مصر، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، وعدد من المدونين والمؤثرين المصريين والأجانب من عدد من الدول ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية.

جدير بالذكر أن الوزارة نظمت على مدار أمس عدة فعاليات بمحافظة الأقصر بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون شملت تنظيم زيارة في صباح اليوم لمقبرة الملك توت عنخ آمون بوادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر، وافتتاح وزير السياحة والآثار ومحافظ الأقصر لاستراحة عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر مُكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وذلك بعد الانتهاء من إعادة ترميمها، بجانب مشاركة الوزير فى المحاضرة الرئيسية للمؤتمر العلمي الذي ينظمه مركز البحوث الأمريكي في مصر لعالم الآثار الدكتور زاهي حواس تحت عنوان «توت عنخ آمون: عائلته ووفاته، ووادي الملوك والملكات بعد رحيل كارتر».