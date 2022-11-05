مساعدات لـ17 أسرة متضررة من إخلاء عقارين لتصدع منزل مجاور لهما بالإسكندرية

وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، فريق الإغاثة بحي غرب لبحث حالة 17 أسرة متضررة بعد إخلاء عقارين نتيجة انهيار جزئي في عقار غير مأهول بالسكان، لكنه يؤثر على حياة أسر العقارين المجاورين.

وأخلت محافظة الإسكندرية عقارين من السكان بعد انهيار جزئي لعقار في منطقة كفر عشري بنطاق مينا البصل بنطاق حي غرب المحافظة.

تفاصيل إخلاء عقارين في الإسكندرية

وتلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية إشارة من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بسقوط أجزاء من عقار خالٍ من السكان في 10 حارة عبد النبي كفر عشري مينا البصل بنطاق حي غرب.

من جانبها، وجهت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير المديرية، فريق الإغاثة بحي غرب بقيادة مريم رفعت، مسؤول الإغاثة بالمديرية، وأمل عبد الفتاح، مدير الإدارة، وأمينة رأفت، الرائدة الاجتماعية، وماجدة البيومي، رئيسة وحدة مينا البصل، لمكان البلاغ للمعاينة والحصر.

إخلاء إداري دون المنقولات

وقالت مدير المديرية، في بيان اليوم، إنه من خلال المعاينة تبيت تصدع العقار رقم 10 من الساعة 2 صباحًا، وإخلاء السكان للعقار، وقام حي غرب بعمل إخلاء إداري دون المنقولات بعقارين مجاورين، وهما العقار رقم 7 و10 مكرر، للعرض على اللجنة الهندسية.

تضرر 34 فردا

وأكدت «جلالة» أنه تم عمل الحصر لعدد 17 أسرة تضم 34 فردا في العقارات الثلاثة، ولا يوجد خسائر بالأرواح أو إصابات أو خسائر في الممتلكات، مشيرة أنه تم عمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المتضررة لصرف مساعدات الإعاشة.