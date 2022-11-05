14 مصطلحا تساعدك على متابعة قمة المناخ COP27.. العالم ينتفض لإنقاذ الكوكب

تنطلق غدا الأحد، أولى أيام فعاليات وجلسات مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مصر على أرض مدينة شرم الشيخ الخضراء، حتى يوم 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة قادة العالم وعلماء ونشطاء المناخ والمسؤولين من شتى بقاع العالم، لتقديم حلولا تنقذ البيئة من براثن التغيرات المناخية، التي تسلبها خيراتها، وتضر بصحة الكائنات الحية، خاصة بعد الأضرار الجسيمة التي عانت منها الكثير من الشعوب، إذ اضطر أهل باكستان والسودان، إلى النزوح من منازلهم قصرًا، بفعل عوامل الفيضان والجفاف.

«الوطن» تقدم دليلا لمتابعة مؤتمر المناخ، من خلال شرح أهم المصطلحات الواجب معرفتها قبل ساعات من بدء القمة، وفقًا للموقع الإلكتروني لمؤتمر المناخ، وموقع وزارة البيئة، وجهاز شؤون البيئة، وبحسب تصريحات الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ التربية البيئية بجامعة عين شمس.

ماذا يعني مؤتمر cop27؟

يعد cop27 مؤتمرا تابعا للأمم المتحدة، ومعني بتغير المناخ، وتستضيفه مصر هذا العام، على أرض مدينة شرم الشيخ الخضراء، على ساحل البحر الأحمر، وهناك موقعان لعقد المؤتمر، هما المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء.

المنطقة الخضراء

تعتبر المنطقة الخضراء، منصة يتواجد بها رجال الأعمال والشباب والمجتمعات المدنية والسكان الأصليين والفنانين ومجتمعات الموضة من جميع أنحاء العالم، وتقع على مساحة 12 ألف متر مربع تقريبًا، وسيجري إقامة العديد من الفعاليات بها على هامش القمة رقم 27 للمناخ، بتلك المنطقة التي تبدو مثل زهرة اللوتس من الأعلى، وهي عبارة عن 5 مناطق عرض كبيرة، تمثل بتلات الزهرة، مع ممرات مبنية من مواد مستدامة مثل الأخشاب والأقمشة.

المنطقة الزرقاء

تعتبر المنطقة الزرقاء، الجزء اللوجستي للمؤتمر، وتضم قاعة المؤتمرات بالملحق الخاص بها، وتتبع اتفاقية الأمم المتحدة وتحت إداراتها، وستقام بها كل الفاعليات الرسمية، وتضم أيضا عددا من قاعات التفاوض والأحداث الجانبية وأجنحة الدول.

مصطلح الاحترار العالمي

مصطلح الاحترار العالمي، عبارة عن ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض على المدى الطويل، بالمقارنة مع مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة التي تنجم عن النشاط البشري وحرق الوقود الأحفوري.

البصمة الكربونية

حدد الدكتور عبد المسيح سمعان، مصطلح البصمة الكربونية، بأنه إجمالي الغازات المسببة لارتفاع درجات الحرارة، الناتجة عن الانبعاثات الصناعية، مما يساهم في الاحتباس الحراري.

الحياد الكربوني

سيتم سماع مصطلح الحياد الكربوني، خلال جلسات مؤتمر قمة المناخ COP27، وهو يعني تحقيق التوازن التام بين انبعاثات الكربون ومعدلات امتصاصه في الغلاف الجوي.

التحول العادل

يعتبر التحول العادل من أكثر المصطلحات التي تستخدم في مؤتمر المناخ COP27، لوصف التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون الناتج عن الابتعاد عن الوقود الأحفوري عند الحد الأدنى.

استراتيجية التكيف

يُقصد باستراتيجية التكيف، تغيير السياسات والسلوكيات، بهدف التكيف مع التغيرات المتعلقة بالمناخ، التي حدثت بالفعل، والمتوقع حدوثها في المستقبل المتعلقة بزراعة المحاصيل ومقاومة الجفاف.

يوم الطاقة

خلال مؤتمر قمة المناخ، سيتم تناول جميع الجوانب المتعلقة بالطاقة وتغير المناخ المتجددة منها وغير المتجددة، وتحويل الطاقة مع التركيز على الانتقال العادل في قطاع الطاقة، خاصة الهيدروجين الأخضر.

يوم التكيف والزراعة

يعد يوم التكيف والزراعة الذي سيطرح ضمن فعاليات مؤتمر المناخ، لمناقشة جميع القضايا التي تتعلف بالتكيف والزراعة وحماية المناطق الساحلية من الأضرار والخسائر التي تنجم عنها، مع محاول الحد من تلك الكوارث والبحث عن حلول تساعد على الصمود أمام الآثار المناخية الضارة التي يعاني منها بعض الدول من الفيضانات والجفاف.

اتفاق باريس للمناخ

جرت الموافقة على اتفاق باريس للمناخ، في ديسمبر 2015، للحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة سطح الأرض، بعد بروتوكول كيوتو، وهي معاهدة المناخ الدولية التي انتهت عام 2020، لتقليل تأثير النشاط البشري على المناخ.

ميثاق جلاسكو

أقرت اتفاقية ميثاق جلاسكو، في قمة الأمم المتحدة لعام 2021 في جلاسكو باسكتلندا، التي تعهدت بها الدول، اتباع بعض الإجراءات لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التي تسبب ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، منها تقليل استخدام الوقود الأحفوري في قمة الأمم المتحدة للمناخ.

صافي الانبعاثات الصفري

يعتبرالمقصود من صافي الانبعاثات الصفري، خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى أقرب مستوى ممكن من الصفر، مع إعادة امتصاص أي انبعاثات متبقية من الغلاف الجوي، عن طريق المحيطات والغابات.

إزالة الكربون

يشير مصطلح إزالة الكربون، إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، لتقليل إنتاج الطاقة عبر عملية احتراق الوقود، واللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة، التي تتمثل في الشمس والرياح، والتي تستهدف أيضا القدرة على تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.