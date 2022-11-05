المتهم بتهريب سبيكتين ذهبيتين: «لو نجحت العملية كنت هاخد العمولة بالدولار»

«كنت متفق مع صاحب الذهب على عمولة بالدولار، ومكنتش متوقع أني الشرطة تكشفني بالسرعة دي»، تلك الكلمات برر بها المتهم بتهريب سبيكتين ذهبيتين من ميناء السلوم البري سبب الجريمة، معترفًا أمام جهات التحقيق باتفاقه مع تاجر مشغولات ذهبية على تنفيذ عملية التهريب نظير حصوله على مبلغ مالي كبير بالدولار.

وزن السبيكة الذهب المهربة

أوضح أن وزن السبيكة الواحدة كيلو جرام، لكن الشرطة تمكنت من كشفها من المكان الذي كان يخفي داخله السبيكتين بحقائبه.

قررت النيابة العامة منذ قليل، التحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى الجهات المختصة لفحصها وموافاة النيابة بما أسفر عنه أعمال الفحص، وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التهريب ومخالفة قانون الجمارك.

عقوبة المتهم بتهريب المشغولات الذهبية

حول تلك الجريمة أوضح المحامي حسن شومان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عقوبة الاتجار أو تهريب المشغولات الذهبية بغرض الربح حيث تعتبر عمليات التهريب جريمة تخالف أحكام القانون حيث نصت المادة 76 من قانون الجمارك الجديد، على أنه «في حالة ما إذا كان التهريب بقصد تهريبها، تقع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

عقب تقنين الإجراءات والتحريات تبين أن المتهم سائق مقيم بمطروح حاول تهريب كمية مشغولات ذهبية، لكن تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.