القبض على عاملة منزل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة بالقاهرة، لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن إحدى السيدات بأسلوب «المغافلة»، وكشفت مباحث القاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

الاعتراف بالواقعة

وبالانتقال تبين أنها سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وبحوزتها مشغولات ذهبية مجهولة المصدر، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات تعمل لديها بأسلوب المغافلة.

إتخاذ الإجراءات القانونية

واستدعت الأجهزة الأمنية المجنى عليها، وتعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، وتحرير محضر بالواقعة، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.