ضبط سبيكة ذهبية مسروقة قبل بيعها في «الصاغة» وإعادتها لمالكها

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط شخصين أحدهما يحمل جنسية أجنبية قام بسرقة سبيكة ذهبية من داخل شركة بمنطقة العبور بالقليوبية، والآخر مصري قام بعرضها للبيع في محلات «الصاغة» بالجمالية، بثمن بخس.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، قيام أحد الأشخاص بعرض سبيكة ذهب للبيع «مجهولة المصدر وبدون مستندات ملكية»، بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه مقيم بمحافظة الشرقية، وبحوزته سبيكة ذهب تزن نحوى 50 جراما «مجهولة المصدر»، وبمناقشته عن مصدرها اعترف بتحصله عليها من شخص يحمل جنسية أجنبية ويعمل بمصنع ذهب بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط «الأجنبي»، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها، واعترف بسرقة السبيكة الذهبية المضبوطة بحوزة المتهم الأول من داخل محل عمله بأسلوب «المغافلة»، وباستدعاء المجني عليه صاحب شركة بالمنطقة الصناعية بالعبور بمحافظة القليوبية، تعرف على المضبوطات، واتهم «الأجنبي» بالسرقة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.