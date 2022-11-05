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إحباط تهريب سبيكتين ذهبيتين عبر ميناء السلوم البري.. سائق أخفاها في حذائه

كتب:

محمد بركات
12:24 م | السبت 05 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية ـ أرشيفية

وزارة الداخلية ـ أرشيفية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في إحباط تهريب سبيكتين ذهبيتين عبر ميناء السلوم البري.

وأكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة ميناء السلوم البري بالإدارة العامة لأمن المواني، قيام سائق مقيم بمحافظة مطروح، بتهريب كمية من المشغولات الذهبية، حال قدومه من إحدى الدول، بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، أمكن ضبط 2 سبيكة ذهبية وزنتا نحو 2 كيلو جرام، قام السائق بإخفائها داخل حذائه.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات عقب تحصله عليها من أحد تجار المصوغات بالدولة القادم منها، بقصد تهريبها داخل البلاد، للاستفادة من فارق السعر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات