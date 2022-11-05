وزير الدفاع يتفقد أعمال تطوير أحد المستودعات الرئيسية للمهندسين العسكريين

تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أعمال التطوير لأحد المستودعات الرئيسية لإدارة المهندسين العسكريين، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة، والوقوف على أساليب التطوير بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقام القائد العام للقوات المسلحة، بجولة تفقدية شاهد خلالها أعمال التطوير التي تمت داخل المستودع، وفقاً لأحدث النظم التي تواكب التقدم التكنولوجي في مجال التسليح العالمية.

ونقل الفريق أول محمد زكي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي للوحدات والتشكيلات، والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية، والمحافظة على الأسلحة والمعدات والمركبات لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أي مهام تسند إليها تحت مختلف الظروف.

وأكد ضرورة الارتقاء بالمستوى العلمي والفكري لأفراد القوات المسلحة، ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كل المستويات، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لحماية حدود الدولة الاستراتيجية، وتنفيذ كل المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار.