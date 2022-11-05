رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

فتح محاور جديدة وتوسيع طرق برأس غارب لتسهيل حركة مرور السيارات

كتب:

شاذلى عبدالراضي
03:06 م | السبت 05 نوفمبر 2022
طرق رأس غارب

طرق رأس غارب

أعلن اللواء حامد أحمد رئيس جهاز مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، فتح بعض المحاور الجديدة بالشوارع الجانبية والرئيسية بالمدينة، بدءًا من شارع الحرية وحتى محور المدينة الصناعية لتسهيل حركة مرور السيارات بسلامة وأمان.

وأضاف رئيس المدينة، في بيان، أنه جرى توسعة محور المدينة الصناعية من أمام بنزينة «الضوي» بالتقاطع مع شارع الإدارة التعليمية، وغلق المحور من بداية منازل الوادي أمام مدرسة سمير سلامة الصناعية العسكرية؛ لضمان خروج طلاب المدارس بسلامة وأمان والحد من وقوع حوادث. 

توسعة شارع التليفزيون

وأشار «أحمد»، إلى أنه جرى فتح محور بنهاية منازل الوادي مارًا بنهاية مدرسة العبور الابتدائية، وتوسعة الشارع بمنطقة التليفزيون من أمام نادي المعلمين بالتقاطع مع شارع المدينة الصناعية.

مشروعات رصف الطرق

كما تفقد مشروعات رصف الطرق بمنطقة التلفزيون، ومتابعة أعمال رفع المطابق وتركيب غرف صرف المطر، وإنشاء غرف كهرباء الإنارة العامة، مؤكدًا على سرعة إنهاء الأعمال للبدء في رصف الطبقة الأسفلتية.

 

 

 

اقرأ المزيد:

استعدادات «رأس غارب» بمحافظة البحر الأحمر لمواجهة السيول.. 12 فرقة للتدخل السريع

تفاصيل 3 حوادث سير شهدها طريق رأس غارب.. أبرزها مصرع أسرة «الدكتورة نانسي»

«رأس غارب لطاقة الرياح»: نبني محطة جديدة بقدرة 500 ميجا وات ونستخدم أحدث النظم

مدير محطة رأس غارب لطاقة الرياح: نستطيع تزويد 500 ألف منزل بالكهرباء
بقلم شاذلى عبدالراضي