فتح محاور جديدة وتوسيع طرق برأس غارب لتسهيل حركة مرور السيارات

أعلن اللواء حامد أحمد رئيس جهاز مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، فتح بعض المحاور الجديدة بالشوارع الجانبية والرئيسية بالمدينة، بدءًا من شارع الحرية وحتى محور المدينة الصناعية لتسهيل حركة مرور السيارات بسلامة وأمان.

وأضاف رئيس المدينة، في بيان، أنه جرى توسعة محور المدينة الصناعية من أمام بنزينة «الضوي» بالتقاطع مع شارع الإدارة التعليمية، وغلق المحور من بداية منازل الوادي أمام مدرسة سمير سلامة الصناعية العسكرية؛ لضمان خروج طلاب المدارس بسلامة وأمان والحد من وقوع حوادث.

توسعة شارع التليفزيون

وأشار «أحمد»، إلى أنه جرى فتح محور بنهاية منازل الوادي مارًا بنهاية مدرسة العبور الابتدائية، وتوسعة الشارع بمنطقة التليفزيون من أمام نادي المعلمين بالتقاطع مع شارع المدينة الصناعية.

مشروعات رصف الطرق

كما تفقد مشروعات رصف الطرق بمنطقة التلفزيون، ومتابعة أعمال رفع المطابق وتركيب غرف صرف المطر، وإنشاء غرف كهرباء الإنارة العامة، مؤكدًا على سرعة إنهاء الأعمال للبدء في رصف الطبقة الأسفلتية.