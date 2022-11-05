حلف الناتو يحذر روسيا من الحرب النووية: لا رابح فيها

أكد حلف شمال الأطسي «الناتو»، أن على دولة روسيا الاتحادية أن تعي أنه لا رابح في الحرب النووية إذا وقعت، فيما حذر وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، من تفجير محطة كاخوفكا الكهرومائية، مشيرا إلى أنه قد يتسبب في كارثة إنسانية.

وأضاف «كوليبا»، في خبر عاجل بثته قناة «العربية» السعودية، قبل قليل، أن التقارير تشير إلى زرع روسيا، ألغاما في محطة كاخوفكا الكهرومائية، متابعا: «روسيا تنقل قسريا سكان منطقتي خيرسون وزابوريجيا».

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، في نهاية فبراير الماضي، عقب إعلان أقاليم أوكرانية استقلالها عن كييف، والانضمام إلى روسيا التي جهزت جيشها من أجل الاستحواذ على هذه الأقاليم، وسط رفض غربي وأوروبي.