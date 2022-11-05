من هو الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الجديد؟

تولى الدكتور شريف يوسف حلمي خاطر، اليوم السبت، رئاسة جامعة المنصورة لمدة 4 أعوام، لتبدأ معه الجامعة مرحلة جديدة، لخبراته العلمية والإدارية والقانونية الطويلة والتي بدأت فور تخرجه في حقوق المنصورة عام 1996 ليتم تعيينه في الكلية ويحصل على الماجستير بعد عامين فقط، وسافر في بعثة إلى جامعة السوربون «باريس1» فرنسا ليعود منها وقد حصل على رسالتي دكتوراه عام 2004 الأولى «تخصص القانون العام في فرنسا» بدرجة جيد جدًا مع مرتبة الشرف، والدكتوراه الثانية تخصص القانون العام «قانون إداري ودستوري» في نفس العام.

وأعلنت كلية الحقوق جامعة المنصورة، في بيان لها، أن الدكتور شريف خاطر، بحسب السيرة الذاتية له، شغل عدة مناصب هامة، منها عميد كلية الحقوق منذ عام 2019 وكان قائما بعمل العميد قبلها لعدة شهور، وعمل مستشارًا قانونيًا لجامعة السويس، ومحققا قانونيا لأعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس، وعضوًا بمجلس إدارة مركز دراسات تقييم الأثر البيئي والاستشارات البيئية، ورئيسًا لتشكيل لجنة إعداد شروط وضوابط الإعلان عن وظائف المدرسين والمدرسين المساعدين بكلية الفنون الجميلة وغير الكثير من المناصب الإدارية.

الخبرات العامة لرئيس جامعة المنصورة الجديد

ويحمل رئيس جامعة المنصورة الجديد معه العديد من الخبرات العامة فهو عضو بمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لجامعات «المنصورة، وكفر الشيخ، وقناة السويس»، وعمل المستشار القانوني لرئيس جامعة دمياط ومستشار لنائب رئيس الجامعة لشئون فرع دمياط، ومديرا لمركز الخدمات المعرفية والمعلوماتية القانونية بالكلية من جامعة المنصورة، وعضو بمجلس التأديب لغير العاملين من أعضاء هيئة التدريس من جامعة المنصورة.

الأبحاث العليمة للدكتور شريف خاطر

ولديه العديد من الأبحاث العلمية في «حماية الحق في الخصوصية المعلوماتية: دراسة لحق الاطلاع على البيانات الشخصية في فرنسا، وحرية تداول المعلومات بين المنع والإباحة: دراسة مقارنة، ومسئولية الدولة عن القوانين المخالفة للدستور والاتفاقات الدولية: دراسة مقارنة، وغيرها الكثير بخلاف مؤلفاته القانونية ومنها: القضاء الإداري: دعوى الإلغاء، والموظف العام: دراسة مقارنة وغير الكثير.

الإشراف على رسائل الماجستير والدكتورة

وساهم «خاطر» في الإشراف والتحكيم الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه، كما أن شارك في مناقشة الكثير من الرسائل العلمية، كما أنه نال العديد من الجوائز العليمة فقط نال شهادة تقدير من محافظ الدقهلية في حفل تكريم الحاصلين على درجة الدكتوراه لأبناء المنزلة، وحاصل على درع كلية الحقوق للتفوق العلمي في حفل عيد العلم والوفاء الذي نظمته كلية الحقوق جامعة المنصورة في عام 2008، وحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية فرع ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان لعام 2016 عن بحثه بعنوان «حرية تداول المعلومات بين المنع والإباحة»، وحاصل على جائزة الجامعة التشجيعية لعام 2008 عن بحث الحماية الدستورية للكرامة الإنسانية دراسة مقارنة.