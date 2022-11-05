عاجل.. تعيين الدكتور شريف خاطر رئيسًا لجامعة المنصورة لمدة 4 سنوات

أعلن الدكتور محمود المليجي، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، عن صدور تعيين الدكتور شريف خاطر رئيسا لجامعة المنصورة لمدة أربع سنوات بالقرار الجمهوري رقم 533 لسنة 2022، حيث كان يشغل عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة السابق.

الدكتور شريف خاطر رئيسا لجامعة المنصورة

وأصدر الدكتور المليجي، بيان صحفي جاء فيه، نحيا دائما في نعم الله ولا يسعنا إلا أن نسجد لله شاكرين فضله ونعمه علينا، وقد استخدمنا الله لخدمة جامعتنا الغالية وأعاننا بفضله وكرمه الذي لا يحصى.

وقال: «يُسعدني ان اتقدم الى الاخ العزيز الدكتور شريف خاطر بخالص التهنئة القلبية لصدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة المنصورة، وادعو الله ان يوفقه الى خير جامعتنا الحبيبة وأن يعينه على المسؤولية لتستمر جامعتنا في مسيرة الانجازات والتقدم».

شكر «المليجي» للقيادة السياسية

وأضاف: «كما يًسعدني أن اتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان الى القيادة السياسية والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي السابق ووزير الصحة الحالي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي على ثقتهم ودعمهم الدائم وإلى زملائي وإخواني الأعزاء من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وأين عام الجامعة والأمناء المساعدين والعاملين وجميع فرق العمل المختلفة بالجامعة وأبنائنا الطلاب ومختلف الأطراف المجتمعية على كل ما قدموه من تعاون وعطاء خلال الفترة الماضية من مسيرة حياة الجامعة، لكم مني ولكل الشرفاء والمخلصين واصحاب المعادن النفيسة كل التحية والتقدير فقد كنتم خير السند».

وتقدم المليجي بخالص شكري وامتناني الى أسرتي الصغيرة زوجتي وأبنائي على دعمهم ومساندتهم الدائمة، وأدعو الله ان يستخدمني دائما حتى أخر العمر لما فيه خير وطننا الحبيب مصر والتي سوف نظل جميعًا جنودًا في حبها وخيرها إن شاء الله.»