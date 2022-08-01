تعيين الدكتور محمود المليجي قائمًا بأعمال رئيس جامعة المنصورة

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، قرارا بتكليف الدكتور محمود ‏محمد المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون البيئة وخدمة المجتمع بتسيير أعمال جامعة ‏المنصورة، والقيام بعمل رئيس الجامعة لحين تعيين رئيس جامعة جديد خلفا للدكتور أشرف محمد عبد ‏الباسط لبلوغه سن التقاعد.‏

مناصب تقلدها الدكتور محمود المليجي

وشغل الدكتور محمود المليجي الكثير من المناصب في جامعة المنصورة منها: نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة من 2012-10-22، عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة، ورئيس مجلس إدارة مركز دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من 2012-10-22 إلى 2016-10-21، وهو حاصل على الدكتوراه بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف في 1994 في تخصص ميكانيكا التربة والأساسات في بولندا.

تكريم جامعة المنصورة للدكتور أشرف عبد الباسط

وكرمت جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، مساء أمس بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للجامعة، بقاعة المؤتمرات بمبنى الإدارة العامة للجامعة بحضور عدد كبير من قيادات الجامعة ونواب رئيس الجامعة، ونواب رؤساء الجامعة السابقين، وعمداء كليات الجامعة ووكلائها الحاليين والسابقين، ومديري المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، وأمناء الجامعة المساعدين، عدد من الأساتذة والعاملين والطلاب بالجامعة.

وأرسل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي كلمة مسجلة، تمت إذاعتها خلال التكريم قال فيها: «إن الكلمات غير كافية للتعبير عن تميز الدكتور أشرف عبد الباسط في أداء مهامه كرئيس لجامعة المنصورة على أكمل وجه من خلال الارتقاء بالجامعة في كافة المجالات، وذكر تعامله مع المواقف الصعبة بحكمة وحرفية على المستويين المهني والإداري أهم ما يميزه».