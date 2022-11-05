رئيس قسم المناعة بـ«طب حلوان»: التغيرات المناخية قد تؤدي للوفاة

قالت الدكتورة هايدي سمير، رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة في كلية الطب بجامعة حلوان، إن الصحة النفسية، ومعظم أجهزة جسم الإنسان، تتأثر بالتغيرات المناخية، فعلى سيبل المثال الجفاف والفيضانات الناتجة عن تلك التغيرات تؤثر على البيئة الزراعية، وبالتالي تنتشر المجاعات بسبب نقص الغذاء، وهذا ما ينتج عنه أمراض خطيرة خاصة بالمناعة والتغذية وقد تؤدي إلى الوفاة.

التغيرات المناخية تؤثر على الميكروبات النافعة

وأوضحت «سمير»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف عبر فضائية «DMC»، أن الميكروبات النافعة التي تعيش في الطبيعة أو داخل جسم الإنسان من الممكن أن تتأثر نتيجة التغيرات المناخية، فإما أن تتحول إلى شرسة، أو تظهر أنواع جديدة ضارة، مشيرة إلى أن التغيرات المناخية كافة وما يتبعها من فيضانات وجفاف وغيرهما قد تؤدي إلى تغير في الميكروبات التي تحيط بنا، مما يؤثر سلبًا على صحة الإنسان.

ولفتت، إلى آخر تقرير للأمم المتحدة توقع وفاة ربع مليون شخص سنويًا من عام 2030 إلى عام 2050 نتيجة تغير المناخ، وأرجع ذلك لأسباب مختلفة تتعلق بالحالات الصحية المتنوعة بين أمراض صدرية وسوء تغذية، إلى جانب أمراض مناعية وقلب، فضلًا عن الأمراض النفسية التي قد تؤدي بصاحبها إلى الاكتئاب والانتحار.

المناعة تؤثر على الإنسان بأكثر من طريقة

وأضافت رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بجامعة حلوان، أن المناعة لها أكثر من طريقة للتأثير على الإنسان بسبب تغير المناخ، وتتمثل في وجود ميكروبات جديدة تتدخل جسم الإنسان وتسبب أمراضا مناعية، وهي أن يقوم الجهاز المناعي للجسم بمهاجمة نفسه، علاوة على زيادة أمراض الكوليرا والملاريا، وغيرهم.