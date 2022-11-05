عضو بـ«خطة البرلمان»: مصر تقود العالم لمواجهة التغيرات المناخية

قال النائب الحسيني جلال، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية التي تنطلق أعمالها غداً الأحد بشرم الشيخ، تضع البلاد على سدة العالم لقيادة تعاون دولي لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات السابقة للدول الكبرى لتمويل مشروعات التحول للطاقة النظيفة.

قمة المناخ تحظى باهتمام كبير اقليميا وعربياً وافريقياً ودوليا

وأضاف الحسيني جلال، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن قمة المناخ تحظى باهتمام كبير إقليميا وعربياً وأفريقيا ودوليا خاصة أن الرئيس السيسي سيُعبر عن مطالب الدول الأفريقية وليس مصر فقط، في قمة المناخ مع الدعوة لتمويل مشروعات بيئية في الدول النامية لمقاومة آثار التغيرات المناخية والاعتماد على الطاقة النظيفة.

مصر صاحبة تجربة رائدة في الاقتصاد الأخضر

وأشار إلى أن العالم يشهد بأن مصر صاحبة تجربة رائدة في الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة وليس مجرد دولة تستضيف وتسعى لتوجيه الدول المعنية بمكافحة التغير المناخي، لافتًا إلى أن مصر تبذل قصارى جهدها لإنجاح هذا الحدث العالمي ومواجهة التداعيات السلبية والآثار الخطيرة لتغير المناخ على مختلف دول العالم بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة في ظل الكوارث والفيضانات التي اجتاحت دول العالم.

تكاتف دولي كبير لإنجاح قمة المناخ

وأشاد الحسيني جلال بتكاتف وتعاون المجتمع الدولي لدعم مصر لإنجاح قمة المناخ العالمية واهتمام الرئيس السيسي بجهود التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة قبل استضافة قمة المناخ العالمية والخطوات الجادة التي اتخذتها البلاد لمواجهة التغير المناخي، وعلى رأسها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.