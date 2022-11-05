خبير بيئي: 12 خطوة لمساهمة الأفراد في الحد من التغيرات المناخية

انتهت شرم الشيخ من كافة الاستعدادات لانطلاق مؤتمر قمة المناخ COP27، الذي تفصلنا ساعات قليلة عن بدء أولى جلساته، إذ استقبلت آلاف السائحين من مختلف دول العالم من أجل حضور هذا الحدث العالمي المهم والذي يمتد حتى 18 نوفمبر.

مؤتمر قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ

ويعد مؤتمر المناخ نقطة انطلاقه جديدة لمصر وأيضا نقطة انطلاق للتنمية المستدامة التي تأخذ في عين الاعتبار العمل المناخي ويجتمع زعماء العالم في مؤتمر الأمم المتحدة COP27 بشرم الشيخ، لبحث تحديات تغير المناخ، في وقت تكافح فيه الدول لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ظل أزمة طاقة عالمية، وحرب تشهدها أوروبا، وتضخم متزايد يلتهم الأخضر واليابس.

خطوات تساعد في الحد من التغير المناخي

هناك العديد من الأشياء التي تستخدمها في حياتنا اليومية وتمثل خطورة مما تزيد من حد التغير المناخي، وفق حديث الدكتور صلاح سليمان، الخبير البيئي لـ«الوطن»، كما يمكن أن يساهم بها للحد من التغيرات المناخية وهي كالتالي:

1- الحد من استخدام أكياس البلاستيك:

حيث تشكل أكياس البلاستيك خطورة كبيرة في التغير المناخي وخاصة أن البلاستيك يُصنع من النفط ويُطلق عليه الوقود الأحفوري عند الاحتراق، ويتم إعادة تدوير أقل من 9% من البلاستيك الذي يتم استهلاكه عالميا وأفضل طريقة للحد من مخاطره هي التقليل من استخدامه، وهذا يعني الاستغناء عنه قدر الإمكان في التسوق وإعطاء الأولوية للعبوات غير البلاستيكية، بما في ذلك المصنوعة من الكرتون والزجاج.

2- تناول المزيد من النباتات:

يعد النظام الغذائي هو المحرك الرئيسي لتغير المناخ واستنزاف المياه والأرض، حيث من الصعب تصحيح الأمور، إذا استمر الوضع على الوتيرة الحالية وخاصة أن أكد عديد من الخبراء في العالم أنه من الصعب للغاية إزالة الانبعاثات الناجمة عن إنتاج اللحوم لعدة أسباب ومنا أنها أحد أقوى الغازات الدفيئة، فإن التحوّل إلى نظام غذائي نباتي سيؤدي إلى انخفاض إجمالي انبعاثات الكربون.

3- زراعة الأشجار:

يجب على الأشخاص زراعة العديد من الأشجار من أجل الحد من التغير المناخي وذلك لأنها تعمل على سحب غاز ثاني أوكسيد الكربون من الهواء وتخزينه داخلها، كما تقوم بإطلاق غاز الأكسجين، مما يعمل على حفظ التوازن بين الغازات في الهواء، بجانب كونها بيئة مناسبة للعديد من الكائنات الحية.

4- استخدام السيارة الكهربائية:

إن استخدام السيارات الكهربائية تعد من الخطوات التي تساهم في الحد من التغير المناخي داعمة للاستدامة، إذ أن عملها محايدا ولا يؤثر على البيئة لأنها لا تصدر أية انبعاثات كربونية عكس سيارات البنزين والديزل التي تخرج العادم ويمكن أن تمثل مصدر هائل للتلوث عند لفها، بجانب انخفاض مدى التلوث السمعي الذي تصدره السيارات الكهربائية حيث تتحرك دون صوت للمحرك ما يساعد على هدوء البيئة المحيطة.

5- الاستثمار في الطاقات المتجددة:

يتم توليد جزء كبير من غازات الدفيئة التي تحيط بالأرض وتحبس حرارة الشمس من خلال إنتاج الطاقة، عن طريق حرق الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء والحرارة الأمر الذي قد يزيد من أثار التغير المناخي نتيجة لذلك فإن التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، يساعد في معالجة تغير المناخ وأيضا يسمح بالتكفل بتلوث الهواء والصحة.

6- عدم إهدار الطعام:

يجب على الأشخاص عدم إهدار الطعام، وطهي وتناول القدر اللازم فقط، من أجل التقليل من التغير المناخي فلذلك إذا زاد عن ذلك يمكن التبرع به لمن يحتاجه، وقد ظهرت مبادرات كثيرة في الآونة الأخيرة بتوزيع وجبات على الأشخاص وعدم إهدار الطعام.

7- شراء المنتجات المحلية:

يجب شراء منتجات محلية بقدر الإمكان، حتى لو كانت الجودة أقل بعض الشيء، وليس فقط محلية على مستوى الدولة، بل محلية على مستوى المدينة أو القرية، حيث إن المنتجات المحلية لا تحتاج إلى الشحن، وبالتالي فالبصمة الكربونية أقل بكثير، وفي الوقت نفسه تشجيع المنتجات المحلية له أثر كبير على الاقتصاد من الجوانب كافة، ويؤسفني أن أرى البعض يتفاخر ويتباهى بأنه لا يشتري إلا المنتجات المستوردة: الناس بتتابهى مع إن ده بيأثر سلبيا».

8- دعم المحاصيل المتجددة:

يساعد الاستثمار في دعم المحاصيل المتجددة المزروعة بطريقة مفيدة للتربة على التكيف مع التحديات المناخية المستقبلية.

9- ارتداء الملابس الذكية الصديقة للبيئة:

يعد ارتداء الملابس الذكية الصديقة للبيئة من ضمن الخطوات التي تساعد في الحد من التغير المناخي وذلك صناعة الملابس تسبب أضرارا بيئية عديدة بسبب الوتيرة المتسارعة التي تتغير بها الموضة من موسم لآخر، والتي تغري المستهلك على الشراء لمواكبتها كما أنها تسهم بنحو 10 في المئة من الإجمالي العالمي لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

10- استغلال الحدائق:

يملك ملايين الأشخاص عبر العالم حدائق ومساحات خضراء يمكن استغلالها بشكل مناسب لتعزيز جهود حماية المناخ، عبر زراعة الخضروات مثل الطماطم والفلفل والباذنجان.

11- الاقتصاد في استهلاك الماء:

تعدّ شركات المياه من أكبر مستهلكي الطاقة من خلال عمليات معالجة المياه وضخها إلى المنازل، ويساعد التحكم في استهلاك الماء، بما في ذلك الاستفادة من مياه الأمطار، على الحد من الاستهلاك الشخصي للكربون.

12- تقليل طلب الطعام من الخارج:

يجب التقليل من طلب الطعام من الخارج وذلك لأنه تنتج نصف انبعاثات الكربون لذلك يفضل استهلاك الطعام الموجود في المنزل لفترة أطول قبل شراء المزيد منه.