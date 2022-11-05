«التموين» تستعد لضخ الأرز الحر في محافظات الصعيد بسعر 15 جنيها للكيلو

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّه من المتوقع أن يتمّ ضخ كميات كبيرة من الأرز الأبيض الحر بمحافظات الصعيد خلال الأسبوع المقبل، من أجل سد حاجة المواطنين من سلعة الأرز، خاصة المواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية، موضحة أنَّ القرار يأتي من أجل توافر الأرز أمام المواطنين في الصعيد اعتبارها محافظات غير منتجة للأرز طبقًا لطبيعة درجة حرارة التربة التي لا تقبل زراعة الأرز فيها.

ضخ الأرز الأبيض لمحافظات الصعيد قريبا

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنَّ الوزارة ستطرح من خلال مديرياتها في محافظات الصعيد الأرز الأبيض الحر بسعر 15 جنيهًا دون بطاقة التموين، وذلك من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، وعبر أيضا مجموعة من السيارات المتنقلة التي تتمركز في الميادين والشوارع الكبرى، والتي وجه بها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

ونوهت المصادر، إلى أنَّ الشركة القابضة للصناعات الغذائية طبقا لتوجيهات وزير التموين تعمل بجميع شركاتها ومخازنها ومنافذها بكامل طاقتها من أجل سد حاجة المواطنين من السلع الغذائية بتكثيف المعروض من السلع بكميات وأسعار مناسبة.

استكمال صرف السلع التموينية

فيما أكّدت وزارة التموين، في بيان لها، أن منافذ تعبئه الأرز والدقيق والمكرونة والسكر والمضارب والمطاحن تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات المواطن من السلع التموينية، إذ تستكمل منافذ البقالين حاليًا صرف السلع التموينية عن شهر نوفمبر 2022 للمواطنين على بطاقة الدعم.

وأصدَر وزير التموين تعليمات مشددة لقطاع الرقابة والتوزيع وكذلك كل مديريات التموين بضرورة شن حملات يومية وجولات تفتيشية على كل المنشآت التموينية لضمان انتظام سير العمل لحظيًا.