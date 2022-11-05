وزير التموين يعلن السماح للسلاسل التجارية بشراء الأرز من هيئة السلع

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح الباب أمام السلاسل التجارية الراغبة في شراء الأرز من الوزارة، منوها بأن من يرغب عليه التقدم بطلب إلى هيئة السلع التموينية، لمنحه الكميات المطلوبة.

وزير التموين: ليدنا اكتفاء ذاتي من الأرز ومن غير المقبول أن نقوم باستيراده

وقال وزير التموين، خلال جولة لافتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الجيزة، بمرافقة المحافظ اللواء أحمد راشد: «لن نسمح باحتكار سلعة الأرز، ومن غير المقبول أن يكون عندنا اكتفاء ذاتي منه ونقوم بالاستيراد».

وأضاف المصيلحي، أن قرار حظر تصدير الأرز مستمر العمل به من أجل سد حاجة المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة.

بيع الأرز الأبيض كسر 3% فقط بسعر 16.5 جنيه للكيلو

وأشار وزير التموين، إلى أن الاسعار الرسمية لبيع الأرز هي ما أقره مجلس الوزراء، ببيع الأرز السائب بـ 12 جنيها، والأرز المعبأ الأبيض بسعر 15 جنيها، معلنا موافقته على بيع الأرز الأبيض كسر 3% فقط بسعر 16.5 جنيه للكيلو.

ونوه الوزير، إلى إتاحة الأرز الأبيض من هيئة السلع التموينية، بنسبة كسر 5%، لبيعه للمواطن بسعر 15 جنيها.