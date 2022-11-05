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«التموين»: مد تسليم الدقيق بسعر مخفض للمخابز السياحية حتى 31 ديسمبر

كتب:

وفاء الصعيدي
12:10 م | السبت 05 نوفمبر 2022
وزير التموين

وزير التموين

علمت «الوطن»، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر مد تسليم الدقيق الحر بسعر مخفض للمخابز السياحية حتى 31 ديسمبر المقبل، بدلا من 15 نوفمبر الجاري.

مد المخابز السياحية بدقيق فاخر وبسعر مخفض

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأت التطبيق الفعلي لمنظومة منح المخابز السياحية والأفرنجية للدقيق الفاخر بسعر مخفض لطن الدقيق عن سعره في السوق المحلية، بسعر 10 آلاف جنيه للطن لمن يرغب من المخابز السياحية المرخصة، ومصانع المكرونة العاملة بالدقيق «استخراج 72%».

أسعار الخبز السياحي

فيما ألزمت وزارة التموين، المخابز السياحية الحاصلة على الدقيق منها، على بيع الخبز الحر والفينو بالأسعار التالية:

الرغيف السياحي وزن 75 جراما: جنيه واحد

الرغيف الفينو وزن 40 جراما: 75 قرشا

الرغيف الفينو وزن 60 جراما: جنيه واحد

 

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.