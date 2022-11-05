«التنسيقية» تناقش مطالب أبناء المنيا من الحوار الوطني: أبرزها الزراعة والأسعار

عقدت النائبة هيام فاروق بنيامين، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول محاور الحوار الوطني، بمحافظة المنيا مع عدد كبير من المواطنين في كل من قرى «صفط اللبن وزُهرة وبعض العزب المجاورة».

جاء ذلك بحضور العمدة رجائي توفيق، عمدة قرية صفط اللبن، وحضر من أعضاء التنسيقية المهندس حسام عطفت.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ليست حبراً على ورق

وقالت النائبة هيام بنيامين، إن الحلقات النقاشية التي يجريها نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ليست حبراً على ورق لكنها لقاءات نقاشية جادة على الأرض، وإن كل ما سيتم طرحه من الحضور سيتم رفعه بكل شفافية وحيادية لمجلس أمناء الحوار الوطني.

ودارت المناقشات على مدار 3 ساعات؛ حيث تم تناول ملف الزراعة والري والتطرق إلى مشاكل المزارعين وضرورة تقديم دورات إرشاد زراعي للتوعية بزراعة المحاصيل الاستراتيجية واستخدام الأسمدة وزيادة الدعم المُقدم للمزارعين.

ضبط الأسعار مع تشديد الرقابة على الأسواق

وطالب الحضور ضرورة وضع قضايا الاقتصاد وارتفاع الأسعار كأولوية لـ الحوار الوطني، مع تشديد الرقابة على الأسواق، وتطورت النقاشات لمشكلة المباني والحيز العمراني وخصوصاً في الكتلة السكنية القديمة.

واستحوذت مشاكل التعليم والمعلمين والمباني التعليمية على جزء كبير من اهتمام الحضور، حيث ضمت الحلقة النقاشية عددا كبيرا من المعلمين.

كما تطرقت الجلسة إلى مشاكل الصحة وافتقار قرية صفط اللبن لوجود مستشفى أو وحدة صحية، وضرورة تطوير مستشفى قرية زٌهرة، كما جرى مناقشة قضيتي الإدمان والتحرش.

كما طالب الحضور بضرورة الإسراع في إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون الأحوال الشخصية.

وفى ختام الجلسة النقاشية، قامت النائبة هيام بنيامين بتلاوة التوصيات التي خرجت بها الحلقة النقاشية في كل من ملفات الزراعة والاقتصاد والتعليم والصحة والإدمان والتحرش والمباني والأحوزة العمرانية.

وأثنى الحضور على مثل هذه الحوارات وطالبوا بتكرارها بصفة دورية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية وعقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.