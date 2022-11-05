خدعة «نصاب المنيا» للاستيلاء على أموال عملاء البنوك.. السر في تحديث البيانات

قررت النيابة العامة، اليوم السبت، حبس المتهم في قضية النصب على المواطنين من عملاء البنوك، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وتبين من خلال التحقيق مع المتهم، أنه عاملا له معلومات جنائية مقيم بمحافظة المنيا، تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، لتحصيل الأموال بطريقة غير مشروعة، عن طريق إيهام الناس بأنه موظفا بأحد البنوك، للحصول على بيانات حساباتهم البنكية، وبعدها يتمكن من الاستيلاء عليها خلسة.

خدعة المتهم للاستيلاء على أموال المواطنين

اعترف المتهم، بأنه كان يتصل بالمجني عليهم هاتفيا، وإيهامهم بأنه موظفا بأحد البنوك، ويطلب منهم مراجعة بعض البيانات، وإرسال أرقام الفيزا، ثم يسحب مبالغ مالية من حساباتهم، مشيرا إلى أنه أجرى عمليات شراء أجهزة إلكترونية «هواتف - أجهزة كمبيوتر»، عبر الإنترنت، ثم يتخلص من الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة، بإلقائه في الطريق العام.

تفاصيل سقوط المتهم

ترجع تفاصيل سقوط المتهم، إلى تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثان بمدرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين بالمعاش، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالنصب عليه، من خلال اتصاله به هاتفيا، وإيهامه بأنه موظفا بأحد البنوك، وطلب منه مراجعة البيانات وأرقام الفيزا خاصته، وعقب اكتشف قيامه بسحب مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات، باستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد مرتكب الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة النصب في القانون

شرح المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين، بحسب نص قانون العقوبات المصري، قائلا إن عقوبة النصب في القانون الجنائي، تتراوح بين الحبس 24 ساعة حتى 3 سنوات فقط لا غير، مشيرا إلى أنها «عقوبة خفيفة»، ويتم استرداد الأموال إذا تم ضبطها.