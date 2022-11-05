جامعة كفر الشيخ تنظم دورة لتنمية مهارات الطلاب للتعامل مع القضايا المعاصرة 

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، دورة لتنمية المهارات التعامل مع القضايا الطلابية في كلية التربية النوعية، بالجامعة، والذي شارك بها عدد من الطلاب والطالبات من كليات الجامعة المتنوعة.ل

الندوة التدريبة

جاء ذلك تحت رعاية رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي والدكتورمحمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي شوقي العدوي ،وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث بكلية الزراعة، و منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورهناء بدير طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

بينما ناقش الحضور بالدورة التدريبية، الصراعات الدولية وأثرها على الاقتصاد العالمي والمحلي.

القضايا المعاصرة

كما ناقش الدكتور حسني زكريا النجار ،أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية العنف المجتمعي أسبابة وأساليب علاجة .

كما أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ،عبر بيان اليوم، حول الدور المجتمعي والخدمى للجامعة في نشر التوعية وتبنيها الموضوعات المهمة التي تعود بالنفع علي الشباب، مشيدا بإهتمام القيادة السياسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بقضايا الشباب كافة، ومواجهة إنتشار الظواهر السلبية.

وأوضح جامعة كفر الشيخ، عن دور الجامعة من خلال تنظيم الندوات التثقيفية في مواجهة الظواهر السلبية والتغلب عليها من خلال المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تعمل علي صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقدراته .

وفي السياق ذاته أشاد الدكتور رشدي شوقي العدوي وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ،منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة بحرص إدارة الجامعة في تسخير كافة سبل الدعم والرعاية لتنظيم العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية التي تهتم بقضايا الشباب، لتنمية مهارات وقدرات أبنائها الطلاب وإكسابهم التوعية والتثقيف وكيفية التعامل مع المشكلات المجتمعية التي تواجهنا .