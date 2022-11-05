محافظ كفر الشيخ يفتتح كوبري «محور الـ 47» ضمن احتفالات العيد القومي

افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، كوبري «محور الـ 47»، للقضاء على التكدس المروري الذي يشهده موقف كفر الشيخ العمومي، إضافة للربط بين عدد من الشوارع والأحياء، ورافد الطريق الدولي الساحلي، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 10 ملايين و500 ألف جنيه، ضمن المشروعات الخدمية التي يجري افتتاحها خلال شهر نوفمبر الجاري، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ 66.

حضور 3 محافظين سابقين

وشهد الافتتاح، عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء صلاح سلامه محافظ كفر الشيخ السابق، واللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ ووزير التنمية المحلية السابق، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ السابق، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.