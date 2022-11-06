أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأحد 6-11-2022

تعد الفاكهة مهمة للجسم، وتمده بفيتامينات متعددة وينصح بتناولها الأطباء بشكل يومي، لذا يهتم الناس بالبحث عن أسعار الفاكهة اليوم، ويعشقون تناولها لمذاقها المختلف أيضا، لذا يحرصون على شرائها وتواجدها بثلاجاتهم.

وتقدم «الوطن» أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها من البرتقال والجوافة والرمان والأفوكادو وغيرها في الأسواق المحلية حسب الجولة الصباحية التي تجريها في الأسواق اليوم الأحد الموافق 6 نوفمبر، كما يلي.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

سجل سعر كيلو الموز قيمة تراوحت بين 10 و15 جنيها

تراوح سعر كيلو الكمثرى بين 12 و15 جنيها.

تراوح سعر كيلو الجوافة بين 5 و9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الرمان بين 8 و12 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو البرتقال بين 9 و11 جنيها.

اختلف سعر كيلو العنب بين 6 و8 جنيهات.

سعر كيلو الأفوكاد

وسجل سعر كيلو الأفوكادو في الأسوق المحلية اليوم بين 50 و60 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو البلح بين 5 و10 جنيهات.

واختلف سعر كيلو الكنتالوب بين 5 و10 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو البرقوق بين 20 و35 جنيها باختلاف النوع.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

سجل سعر كيلو البرتقال بين 3 و5 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو اليوسفي بين 4 جنيهات و8 جنيهات.

وتراوحت أسعار البلح بين 5 و10 جنيهات.

واختلف سعر كيلو الجوافة بين 3 و6 جنيهات باختلاف انلوع.

كما سجل سعر كيلو الرمان بين 5 و10 جنيهات.