خبير اقتصادي: قضية المناخ أكبر تحدٍ.. والمؤتمر اختبار لقدرة المجتمع الدولي

قال الدكتور شريف الديواني الخبير الاقتصادي، ورئيس قسم الشرق الأوسط السابق في المنتدى الاقتصادي العالمي، إنّ قضية المناخ التحدي الأول وأكبر قضية يواجهها العالم أجمع مقارنة بالقضايا الأخرى، فهي تهم المجتمع الدولي بالكامل بجميع أطرافة سواء متفقين أو مختلفين على قضايا سياسية أو عسكرية أخرى.

وأضاف الديواني، لـ«الوطن»، أنّ مصر تفخر باستضافة مؤتمر بهذا الحجم ومهم لهذه الدرجة، كما أنّ استضافة مصر لمؤتمر المناخ تعد بالنيابة عن قارة إفريقيا بأكملها، وبالتالي فإن مصر تمثل مجموعة من الدول تأثرت بشكلٍ كبير وخطير بسبب النموذج الذي اتبعة العالم المتقدم في الصناعة والبناء، والذي أدي لحدوث تغير بالمناخ، مشيرًا إلى أنّ مصر تلعب دورًا مهمًا جدًا في هذا المؤتمر للدفاع عن حقوق الدول التي تأثرت بتغير المناخ، ما يعطي لهذا المؤتمر طابعًا خاصًا.

شريف الديواني: مصر نائبة عن قارة إفريقيا في هذا المؤتمر

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّ هذا المؤتمر جاء في وقتٍ حساسٍ في تاريخ الإنسانية بسبب الظروف الاقتصادية، التي يعاني منها العالم بسبب عوامل وأزمات عدة، تسببت فيها جائحة كورونا، والتي ما زال يعاني العالم من آثارها السلبية، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت أيضا في حدوث أزمة غذاء وتضخم عالمية، كما أدت لارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من المشكلات.

وبيّن الديواني أنّ هذا المؤتمر بمثابة اختبار لمدى قدرة المجتمع الدولي على تحمل المسؤولية، والتعامل مع مشكلة تهدد مستقبل البشرية، متوقعًا في النهاية حدوث نجاح ملموس لمؤتمر المناخ سيتذكره العالم أجمع.