جامعة أسيوط الأهلية تطلق أول ماراثون للجري بعنوان «معا لمناخ أفضل»

أطلقت جامعة أسيوط الأهلية الماراثون الأول للجري بشعار «معًا لمناخ أفضل»، والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتوازي مع احتفالات الجامعة و«مستقبلنا الأخضر»، على هامش استضافة مصر لمؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتورة مها غانم والدكتور أحمد عبدالمولي نائبيه.

استضافة قمة المناخ

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، إن تنظيم هذا الماراثون الحاشد يأتي ضمن احتفالات جامعة أسيوط ومستقبلنا الأخضر الذي تنظمه قطاعات الجامعة بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر المناخ، ويعد هذا الماراثون أول ماراثون للجري وأول نشاط طلابي موسع يعقد بالجامعة الأهلية الجديدة، وتأتي هذه الفاعلية على هامش فعاليات البيئة ومستقبلنا الأخضر.

تفعيل المشاركة المجتمعية

وأضاف القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة حريصة على تفعيل المشاركة الاجتماعية لمواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، حيث قامت بزراعة الأشجار المثمرة وزيادة المساحات الخضراء داخل أماكن الجامعة المختلفة وتشجيع المجتمع الجامعي على الاهتمام بثقافة التشجير التي يكون لها مردود جمالي وبيئي للمجتمع.

وقالت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع والبيئة، إنه هناك مشاركة في كافة المبادرات التي لها مردود ومساهمة في التوسع بالمساحات الخضراء والتي تحد من الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وترشيد استهلاك المياه ونشر الوعي بين الأفراد للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والاستفادة منها والحرص على المشاركة لتفعيل العمل الجماعي وتعزيز روح الانتماء.

تكريم أصحاب المراكز المتقدمة

كما شهدت الفعالية تكريم القائم بعمل رئيس الجامعة لأصحاب المراكز المتقدمة في ماراثون الجري «طلبة»، والذي شمل حصول الطالب إبراهيم أحمد محمد على المركز الأول، والمركز الثاني علي محمد فرحات، والمركز الثالث خالد ناصر خميس، والمركز الرابع إبرام بدر فوزي، والمركز الخامس سيف عادل خضر، والمركز السادس يوسف إسماعيل سعد، والمركز السابع إبراهيم محمد محمود، والمركز الثامن كيرلس سامح صبحي، والمركز التاسع محمود ممتاز محمد، والمركز العاشر محمد قناوي محمود، والمركز الحادي عشر مصطفى محمود سعد، والمركز الثاني عشر توني مدحت منير، والمركز الثالث عشر إبراهيم يوسف الزهري، والمركز الرابع عشر فارس أسامة سعد، والمركز الخامس عشر فرحات محمد فرحات، والمركز السادس عشر محمد مؤمن عبد السلام، والمركز السابع عشر أحمد رمضان أحمد.

كما تم تكريم أصحاب المراكز الخمس الأولى من طالبات الجامعة الأهلية المشاركات في الماراثون، وهن المركز الأول سلمى محمد إمام، والمركز الثاني فرح أحمد فاروق، والمركز الثالث لمياء سيد أحمد، والمركز الرابع أمنية أشرف أحمد، والمركز الخامس سامية محمد أحمد.