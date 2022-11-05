أصالة عن حفلها في ختام مهرجان الموسيقى العربية: شكرا مصر العظيمة

عبرت المطربة أصالة، عن سعادتها الكبيرة بنجاح حفلها ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الـ 31، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

ونشرت أصالة، صورة لها من حفلها الغنائي، وعلقت عليها: «فيه مسارح بيني وبينها عمر وعشرة وذكريات كتير حلوة، وبهالمسرح بالذّات بحسّ إنّي ببيتي بجنّة دنيي أنا بحبها، النّاس كتار وقراب من بعض وقراب منّي وأنا رغم الأعداد بتفاعل كأنّي عمّ غنًي بمكاني للقراب من أصحابي الّلي بيحبوا صوتي ومعلّقين بالرّوح الّلي فيه».

أصالة تتحدث عن حفلها بمهرجان الموسيقى العربية

وتابعت أصالة: «شكراً مصر العظيمة على هالمحبّة الّلي شفت روحي منّ كلّ أوجاعها، منكم باخد شعور حلم وبردّلكم ياه غُنا مليان امتنان وشكر واحترام، كنّا كلنا بدار الأوبرا شخص واحد عاش ساعات أحلى عمر بنتمنّاه، شكراً دكتور مجدي صابر، على اهتمامك فيي البالغ، وشكراً دكتور جيهان مرسي، على لطف تعاملك، وشكراً لسعادة الوزيرة نيفين الكيلاني، وبتمنّى لّك كلّ التّوفيق ودائماً دارنا العظيمة دار الأوبرا المصرية، في الصدارة، فهي أمّ الحضارة وسيّدة المسارح العربيّهة.

يذكر أن الفنانة أصالة، أحيت حفل الختام لمهرجان الموسيقى العربية، أول أمس الخميس.