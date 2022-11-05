محمد صبحي ينتهي من تسجيل أغاني مسرحيته «عيلة اتعمل لها بلوك» (صور)

انتهى الفنان محمد صبحي منذ أيام من تسجيل أغاني مسرحيته الجديدة «عيلة اتعمل لها بلوك»، والتي يشارك في غنائها كل نجوم العرض المسرحي المقرر افتتاحه قريبا على مسرح «محمد صبحي» بمدينة سنبل.

أغاني مسرحية «عيلة اتعملها بلوك» كتبها الشاعر عبد الله حسن، ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ومهندس الصوت محمد جودة، وتم تسجيل الأغاني باستوديو التكامل.

أبطال المسرحية

مسرحية «عيلة اتعمل لها بلوك يخرجها ويقوم ببطولتها النجم محمد صبحي، بمشاركة فرقة «استوديو الممثل»، ويشارك في البطولة وفاء صادق، وحمدي السيد، وكمال عطية، ومصطفى يوسف، ومحمد يوسف، ومحمد سعيد، ورحاب حسين، وداليا حسن، ومنة طارق، وليلي فوزي، ومحمود أبو هيبة، ومحمد شوقي طنطاوي، وانجيليكا أيمن، ومايكل وليم، وهي من تأليف مصطفي شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي، والأزياء للدكتورة مروة عودة، والاستعراضات لمحمد سميح، والعرض يتتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة.

موعد عرض مسرحية «عيلة اتعملها بلوك»

ومن المقرر عرض المسرحية في الموسم الشتوي، لتكون ثاني مسرحية في التعاون بين النجم محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يشار إلى أن منصة «watch it» عرضت مسرحية «نجوم الظهر» عبر شاشتها، وذلك بالتزامن مع عرضها على قناة «cbc» في عيد الأضحى الماضي، وذلك بعد عرضها في أكثر من موسم بمسرح محمد صبحي بمدينة سنبل وتحقيقها نجاحا كبيرا على المستويين الجماهيري والنقدي.