مستشار «الصحة العالمية» توضح تأثير تغير المناخ على الإنسان.. وتقدم نصائح

تنطلق فعاليات مؤتمر المناخ COP 27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، لمناقشة التغييرات المناخية، وطرح حلول للأزمة، التي باتت تمثل تهديدًا حقيقيًا على صحة الإنسان، بعد انتشار الأمراض المعدية، وتغيير السلوك البشري تجاه البيئة.

وأوضحت الدكتورة غادة نصر، أستاذ كلية طب قصر العيني، ومستشار بمنظمة الصحة العالمية، أثناء حديثها لـ«الوطن»، أن تغيرات المناخ تؤثر بشكل سلبي أو إيجابي، على صحة الإنسان، وفي الفترة الأخيرة ازدادت التغيرات المناخية سوءًا، بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

تأثير تغير المناخ على الصحة

يُعد ارتفاع درجة الحرارة، أهم العوامل المؤثرة على التغيرات البيئية بشكل مباشر، وأصبح الوضع كارثيا، بعد انتشار الأمراض المعدية، التي شكَّلت خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، نتيجة تزايد الحشرات الناقلة للأمراض، عن طريق الغذاء.

يمثل سلوك البشر بؤرة للتلوث

تمثل التغييرات المناخية تهديدًا حقيقيًا على صحة الإنسان، بعد انتشار الأمراض والعدوى مثل الملاريا، وتنخفض نسبة الإصابة بهذا المرض في مصر، لكن مع تزايد ارتفاع درجة الحرارة، ستزداد النسب بشكل ملحوظ، إضافة إلى أمراض الحساسية والجهاز التنفسي والنزلات الشعبية، الناتجة عن تقلبات الجو، وتغير سلوك البشر، والاتجاه لتناول الوجبات السريعة، التي تمثل بؤرة التلوث، ما يؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعي للإنسان.

وأكدت مستشار منظمة الصحة العالمية، أن الدولة تبذل قصارى جهدها، بشأن التغيرات المناخية، ومتابعة انبعاثات الغازات، التي تسبب الاحتباس الحراري، من خلال قوانين وتشريعات، تضعها الدولة وفق بروتوكول معين.

نصائح لمواجهة أثر تغير المناخ على الصحة

ونصحت «نصر» الأشخاص بمتابعة التغييرات الجوية، والالتزام بالتهوية السليمة في المنزل، حتى لا نصبح عرضة للانبعاثات والغازات والتلوث بصورة مباشرة، والاهتمام بالتغذية السليمة، لتقوية الجهاز المناعي، وحماية الخلايا من التلف.