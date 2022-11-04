«الصحة» توجه رسالة لمصابي السكري: اذهبوا لوحدات فحص وعلاج الأمراض المزمنة

قدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من التعليمات والإرشادات لمرضي السكري في تقرير رسمي لها، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وفقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين الذهاب إلى الوحدات الصحية الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكران الاعتلال الكلوي، مشيرة إلى أن الوحدات الصحية تعمل بشكل يومي على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، إن الكشف والعلاج مجانا خلال مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، لافتة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى مستشفيات بشكل سريع لأقرب مستشفى.

أعراض مرض السكري

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، أعراض مرض السكر، وقالت تتضمن: كثرة التبول، فقدان الوزن، الإحساس بالإعياء والخمول والإجهاد، وتأخر التئام الجروح، شدة العطش والجوع.

كما طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الخط الساخن 15335، لتلقي كافة التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالمواطنين والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها.

لا يوجد نقص في أدوية السكر

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكنك التوجه لأقرب وحدة صحية لمكان سكنك للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والعلاج مجانًا، كما يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر".

وفي سياق متصل، طمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين ومن توافر أدوية السكري، وأنه لا يوجد أي نقص في أي نوع من الأدوية داخل المستشفيات، ولا صحة لذلك.