بدء فعاليات الاجتماع الـ12 لمجلس أمناء الحوار الوطني بـ«الوطنية للتدريب»

بدأت فعاليات الاجتماع الثاني عشر لمجلس أمناء الحوار الوطني، منذ قليل، في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

يأتي ذلك استكمالًا للجلسات التحضيرية، التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة الحوار الوطني، في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار.

الجلسات الفعلية للحوار

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع اليوم تأبينًا للدكتور الراحل محمود علم الدين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وإعلان خلو مكانه، كما يستعرض الاجتماع أبرز ما ورد في مُداخلات رئيس الجمهورية بشأن الحوار الوطني في فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، وخطة عمل المحور الاقتصادي والمحور المجتمعي والخطة المبدئية للمحور السياسي، وكذلك رد رئيس مجلس الوزراء على أسئلة الحوار الوطني خلال المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022.

وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسيُصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل إلى وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم.